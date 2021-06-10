Отруєння Навального: з'явилися відомості про приховування його аналізів лікарями (відео)

У результатах аналізу, про який йде мова, нібито йшлося про критичне зниження рівня холінестерази в крові політика. Її інгібітором є "Новачок".

Лікарі омської лікарні прибрали з остаточної версії медичної карти опозиціонера Олексія Навального біохімічний аналіз крові, проведений у Науково-дослідному інституті швидкої допомоги ім. М. В. Скліфовського. Про це йдеться в розслідуванні, яке випустили соратники Навального в четвер, 10 червня.

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У матеріалі йдеться, що в аналізі зазначено критичне зниження рівня холінестерази. При цьому, як стверджують соратники опозиціонера, документ "разом з іншими симптомами в медкарті підтверджує діагноз отруєння інгібіторами холінестерази в 100% випадків" ( "Новачок" є інгібітором холінестерази).

За словами розслідувачів, аналіз був зроблений 25 серпня, тобто через добу після заяви берлінської клініки "Шаріте" про отруєння опозиціонера (ще до того, як Навального туди доставили). При цьому сторона РФ весь час заперечувала можливе отруєння.

Автори розслідування стверджують, що директор заснованого Навальним "Фонду боротьби з корупцією" Іван Жданов і юрист В'ячеслав Гімаді в листопаді 2020 року зуміли сфотографувати всі сторінки медичної карти політика в архіві лікарні Омська. Однак, уже через місяць головлікар установи передав їм медкарту, де документа з НДІ Скліфовського нібито вже не було.

Нагадаємо, 20 серпня 2020 року Навальний знепритомнів у літаку Томськ-Москва. Незабаром опозиціонер впав у кому. Через кілька днів, незважаючи на опір місцевих чиновників і лікарів, політика перевезли до німецької клініки "Шаріте". 2 вересня лабораторія Бундесверу знайшла в його організмі сліди отрути з групи "Новачок". Дві незалежні лабораторії Франції і Швеції підтвердили наявність слідів отрути "Новачок" в організмі російського політика. У США також впевнені, що опозиціонера намагалися отруїти отрутою групи "Новачок". 23 вересня Навальний був виписаний зі стаціонару берлінської клініки "Шаріте".