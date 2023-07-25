"Затриманий незаконно": Навальний вважає терориста Гіркіна політичним в'язнем

Опозиційний політик вважає висунуте проти ексватажка проросійських бойовиків "ДНР" обвинувачення політичним. На його думку, всі злочини Гіркіна мають бути ретельно розслідувані й отримати справедливу оцінку суду.

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Російський опозиціонер Олексій Навальний, що перебуває у в’язниці, назвав нещодавно заарештованого в Москві терориста Ігоря Гіркіна-Стрєлкова політичним в’язнем. Про це Навальний повідомив у своєму Twitter.

"Ігор Стрєлков затриманий незаконно. Доки він залишається під вартою за цим безглуздим і очевидно політично вмотивованим обвинуваченням, він є політичним в’язнем", — написав Навальний.

Опозиціонер також нагадав, що раніше Стрєлков був засуджений судом Нідерландів у процесі, який, на його думку, відповідає принципу незалежності суду. Він вважає, що факт убивства 298 пасажирів "Боїнга" (катастрофа рейсу МН-17 над Донеччиною – ред.) має бути розслідуваний Росією, а всі винні – понести справедливе покарання.

Навальний зазначив, що сам Стрєлков не заперечує своєї участі в бойових діях в Україні у невизначеному статусі. Однак, на думку опозиціонера, "ці факти мають бути розслідувані й отримати справедливу оцінку суду".

Нагадаємо, 21 липня російські правоохоронці за заявою ексспівробітника ПВК "Вагнер" затримали терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Суд висунув Гіркіну обвинувачення за статтею 282 КК РФ (екстремізм).

Крім того, того ж дня в Росії правоохоронці затримали Павла Губарєва, який у 2014 році оголосив себе "народним губернатором" Донецької області. Губарєва заарештували після одиночного пікету під будівлею суду в Москві, куди він прибув, щоб підтримати Гіркіна.

Арешти ватажків терористів налякали російських колаборантів на тимчасово окупованих територіях України. Гауляйтери масово беруть "відпустки" за станом здоров’я, щоб пересидіти вдома процес "кадрових чисток".