Уходят в отпуска и на больничные: после ареста Гиркина среди коллаборантов началась паника

В Центре национального сопротивления отмечают, что из-за переполоха среди коллаборантов блокируется работа оккупационных администраций.

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Российские коллаборанты на оккупированных территориях Украины напуганы после недавних арестов террориста Игоря Стрелкова-Гиркина и сепаратиста Павла Губарева. Об этом сообщают в Центре национального сопротивления 24 июля.

"Среди гауляйтеров распространяется практика взятия "отпусков" по состоянию здоровья, чтобы отсидеть дома процесс "кадровых чисток". В это время большая часть кремлевских кураторов вообще отбыла в РФ. Такая неопределенность в отдельных случаях уже привела к фактическому блокированию работы оккупационных администраций", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Москве не могут повлиять на сложившуюся ситуацию, поскольку именно политика России стала ее причиной.

Напомним, что 21 июля, в России правоохранители задержали Павла Губарева, который в 2014 году объявил себя "народным губернатором" Донецкой области. Губарева арестовали после одиночного пикета под зданием суда в Москве, куда тот прибыл, чтобы поддержать своего соратника Игоря Стрелкова-Гиркина.

Ранее сообщалось, что 21 июля российские правоохранители задержали террориста Игоря Стрелкова-Гиркина. По предварительным данным, задержание произошло из-за заявления экс-сотрудника ЧВК "Вагнер". По словам жены экс-главаря боевиков "ДНР", Гиркину предъявлено обвинение по статье 282 УК РФ (экстремизм).