Йдуть у відпустки і на лікарняні: після арешту Гіркіна серед колаборантів почалася паніка

У Центрі національного спротиву зазначають, що через переполох серед колаборантів блокується робота окупаційних адміністрацій.

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Російські колаборанти на окупованих територіях України налякані після нещодавних арештів терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна та сепаратиста Павла Губарєва. Про це повідомляють у Центрі національного спротиву 24 липня.

"Серед гауляйтерів поширюється практика взяття "відпусток" за станом здоровя, аби відсидіти вдома процес "кадрових чисток". В цей часть велика частина кремлівських кураторів взагалі відбула до РФ. Така невизначеність в окремих випадках вже призвела до фактичного блокування роботи окупаційних адміністрацій", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у Москві не можуть вплинути на ситуацію, що склалася, оскільки саме політика Росії стала її причиною.

Нагадаємо, що 21 липня, у Росії правоохоронці затримали Павла Губарєва, який у 2014 році оголосив себе "народним губернатором" Донецької області. Губарєва заарештували після одиночного пікету під будівлею суду в Москві, куди той прибув, щоб підтримати свого соратника Ігоря Стрєлкова-Гіркіна.

Раніше повідомлялося, що 21 липня російські правоохоронці затримали терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. За попередніми даними, затримання сталося через заяву ексспівробітника ПВК "Вагнер". За словами дружини ексватажка бойовиків "ДНР", Гіркіну висунуто обвинувачення за статтею 282 КК РФ (екстремізм).