Байден заявив, що США штрафуватимуть РФ за "спроби" брати американців у заручники

На запитання журналістів про те, коли буде розгляд справи Гершковича, спікер Кремля Пєсков відповів, що інформація про суд "не їхня прерогатива".

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Президент США Джо Байден у п'ятницю, 29 березня, заявив, що Америка накладатиме штрафи за спроби Росії використовувати громадян США як розмінну монету. Про це лідер Білого дому сказав у заяві, присвяченій річниці арешту репортера Wall Street Journal Евана Гершковича в Росії, пише Reuters.

Президент назвав ці спроби Росії "жахливими", а затримання журналіста — "абсолютно несправедливим і незаконним" та наголосив, що 32-річний Гершкович став першим американським журналістом, заарештованим за звинуваченням у шпигунстві, з часів Холодної війни.

"Як я вже сказав батькам Евана, я теж ніколи не залишу надію. Ми продовжимо працювати щодня, щоб домогтися його звільнення", — наголосив Байден.

Він акцентував увагу на тому, що США продовжать засуджувати й накладати штрафи за такі дії Росії та ще раз зазначив, що Гершкович — ніякий не шпигун.

У Москві відповіли на заяву Байдена повним мовчанням. На раніше поставлене запитання про те, коли суд розглядатиме справу Гершковича та чи буде обмін такими заручниками, спікер Кремля Дмитро Пєсков відповів журналістам, що "інформація про суд — це не наша прерогатива".

Що відомо про Гершковича

Еван Гершкович, репортер видання Wall Street Journal, був затриманий у Росії 29 березня 2023 року за звинуваченням у шпигунстві — ФСБ звинуватила журналіста в тому, що він намагався отримати військові секрети.

Сам кореспондент, видання й уряд США заперечують, що він шпигун. Росія ж, за інформацією Reuters, стверджує, що його спіймали на гарячому.

Гершкович уже рік провів у московській в'язниці суворого режиму "Лефортово", тісно пов'язаній із ФСБ, і термін його утримання подовжено до 30 червня.

Вищі лідери обох партій у Конгресі США, включно з лідером більшості в Сенаті від Демократичної партії Чаком Шумером і спікером Палати представників від Республіканської партії Майком Джонсоном, також виступили в п'ятницю, 29 березня, зі спільною заявою, назвавши арешт журналіста необґрунтованим і несправедливим.

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що арешт Гершковича зробив і без того обмежувальне російське середовище ЗМІ "репресивнішим".

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Арешт журналіста WSJ Гершковича: у Держдепі США визнали дії Росії незаконними

Нагадаємо, Фокус писав, що після депортації сотень дипломатів-шпигунів російські спецслужби трансформувалися та стали ще потужнішими. Розвідники кажуть, що майже щотижня стає відомо про чергову операцію РФ.