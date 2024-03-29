Байден заявил, что США будут штрафовать РФ за "попытки" брать американцев в заложники

На вопрос журналистов о том, когда будет рассмотрение дела Гершковича спикер Кремля Песков ответил, что информация о суде "не их прерогатива".

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Президент США Джо Байден в пятницу, 29 марта, заявил, что Америка будет налагать штрафы за попытки России использовать граждан США в качестве разменной монеты. Об этом лидер Белого дома сказал в заявлении, посвященном годовщине аресту репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича в России, пишет Reuters.

Президент назвал эти попытки России "ужасающими", а задержание журналиста — "совершенно несправедливым и незаконным" и подчеркнул, что 32-летний Гершкович стал первым американским журналистом, арестованным по обвинению в шпионаже со времен холодной войны.

"Как я уже сказал родителям Эвана, я тоже никогда не оставлю надежду. Мы продолжим работать каждый день, чтобы добиться его освобождения", — подчеркнул Байден.

Он акцентировал внимание на том, что США продолжат осуждать и налагать штрафы за такие действия России и еще раз отметил, что Гершкович никакой не шпион.

В Москве "ответили" на заявление Байдена полным молчанием. На ранее заданный вопрос о том, когда суд будет рассматривать дело Гершковича и будет ли обмен такими заложниками, спикер Кремля Дмитрий Песков ответил журналистам, что "информация о суде — это не наша прерогатива".

Что известно о Гершковиче

Эван Гершкович, репортер издания Wall Street Journal, был задержан в России 29 марта 2023 года по обвинению в шпионаже — ФСБ обвинила журналиста в том, что он пытался получить военные секреты.

Сам корреспондент, издание и правительство США отрицают, что он шпион. Россия же, по информации Reuters, утверждает, что его поймали с поличным.

Гершкович уже год провел в московской тюрьме строгого режима "Лефортово", тесно связанной с ФСБ, и срок его содержания продлен до 30 июня.

Высшие лидеры обеих партий в Конгрессе США, включая лидера большинства в Сенате от Демократической партии Чака Шумера и спикера Палаты представителей от Республиканской партии Майка Джонсона, также выступили в пятницу, 29 марта, с совместным заявлением, назвав арест журналиста необоснованным и несправедливым.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что арест Гершковича сделал и без того ограничительную российскую среду СМИ "более репрессивной".

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Арест журналиста WSJ Гершковича: в Госдепе США признали действия России незаконными

Напомним, Фокус писал, что после депортации сотен дипломатов-шпионов российские спецслужбы трансформировались и стали еще мощнее. Разведчики говорят, что почти каждую неделю становится известно об очередной операции РФ.