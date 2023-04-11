Арест журналиста WSJ Гершковича: в Госдепе США признали действия России незаконными

По данным СМИ, к делу о задержании американского гражданина в России будет привлечено Управление специального посланника президента США по делам заложников.

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В понедельник, 10 апреля, Государственный департамент США признал журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича "неправомерно задержанным" в Российской Федерации. Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление заместителя официального представителя Госдепа США Веданта Пателя.

"Сегодня госсекретарь Блинкен принял решение о том, что Эван Гершкович задержан Россией неправомерно", — цитируют журналисты Пателя.

Ведант Патель добавил, что корреспондент WSJ и его близкие могут рассчитывать на "всю необходимую поддержку" со стороны властей. Он также призвал правительство России немедленно освободить гражданина США и указал на то, что в Москве ограничили консульский доступ представителей посольства США в РФ к задержанному.

"Это нарушение обязательств России по нашей консульской конвенции и нарушение международного права", — констатировал Патель.

Авторы публикации отмечают, что признание действий РФ неправомерными позволит администрации президента Джо Байдена рассмотреть все возможные варианты освобождения Гершковича.

Также сообщается, что Госдеп теперь будет рассматривать дело о задержании американского журналиста через Управление специального посланника президента США по делам заложников.

Напомним, что 30 марта стало известно об аресте гражданина США и корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича на территории России. По данным СМИ, он поехал в Екатеринбург, чтобы собрать информацию для своей статьи о ЧВК "Вагнер".

В пятницу, 7 апреля, Эвану Гершковичу официально предъявили обвинение в шпионаже. По версии российского следствия, американский журналист занимался сбором данных о функционировании одного из военно-промышленных предприятий РФ.

На задержание Эвана Гершковича отреагировал Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он призвал всех американских граждан покинуть территорию России.