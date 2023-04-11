Арешт журналіста WSJ Гершковича: у Держдепі США визнали дії Росії незаконними

За даними ЗМІ, до справи про затримання американського громадянина в Росії буде залучено Управління спеціального посланця президента США у справах заручників.

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У понеділок, 10 квітня, Державний департамент США визнав журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича "неправомірно затриманим" у Російській Федерації. Про це пише CNN з посиланням на заяву заступника офіційного представника Держдепу США Веданта Пателя.

"Сьогодні держсекретар Блінкен ухвалив рішення про те, що Еван Гершкович затриманий Росією неправомірно", — цитують журналісти Пателя.

Ведант Патель додав, що кореспондент WSJ та його близькі можуть розраховувати на "всю необхідну підтримку" з боку влади. Він також закликав уряд Росії негайно звільнити громадянина США та вказав на те, що у Москві обмежили консульський доступ представників посольства США до затриманого.

"Це порушення зобов'язань Росії щодо нашої консульської конвенції та порушення міжнародного права", — констатував Патель.

Автори публікації зазначають, що визнання дій РФ неправомірними дозволить адміністрації президента Джо Байдена розглянути усі можливі варіанти визволення Гершковича.

Також повідомляється, що Держдеп тепер розглядатиме справу про затримання американського журналіста через Управління спеціального посланця президента США у справах заручників.

Нагадаємо, що 30 березня стало відомо про арешт громадянина США та кореспондента The Wall Street Journal Евана Гершковича на території Росії. За даними ЗМІ, він поїхав до Єкатеринбурга, щоб зібрати інформацію для своєї статті про ПВК "Вагнер".

У п'ятницю, 7 квітня, Евана Гершковича офіційно звинуватили у шпигунстві. За версією російського слідства, американський журналіст займався збором даних щодо функціонування одного з військово-промислових підприємств РФ.

На затримання Евана Гершковича відреагував Державний секретар США Ентоні Блінкен. Він закликав усіх американських громадян залишити територію Росії.