У РФ розпочався закритий суд над американським журналістом Еваном Гершковичем

Журналіста Wall Street Journal у Росії звинувачують у шпигунстві. Сам він стверджує, що просто робив свою роботу.

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У російському Єкатеринбурзі розпочався суд над Еваном Гершковичем. Журналіст Wall Street Journal ненадовго з'явився перед журналістам. Сам суд буде закритим, репортера звинувачують у шпигунстві, йому загрожує тюремне ув'язнення терміном до 20 років. Про це пише Reuters.

32-річного Гершковича бачили стоячим у скляній коробці, у сорочці з відкритим коміром і зі схрещеними руками. Журналісти зазначають, що йому поголили голову у в'язниці.

Еван Гершкович у залі суду Фото: Новый день

Репортер Wall Street Journal звинувачується Росією у збиранні секретної інформації на замовлення ЦРУ США про компанію, що виробляє танки для війни Росії в Україні. Якщо його визнають винним, йому загрожує тюремне ув'язнення терміном до 20 років.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков після затримання Гершковича 2023 року заявляв, що його "взяли на гарячому".

А представниця МЗС Марія Захарова повідомила, що те, "чим займався в Єкатеринбурзі співробітник американського видання The Wall Street Journal, не має стосунку до журналістики".

"На жаль, це не перший випадок, коли статус "іноземного кореспондента", журналістська віза та акредитація використовуються іноземцями в нашій країні для прикриття діяльності, яка не є журналістикою. Уже не першого відомого західника "хапають за руку", — повідомила Захарова після затримання Гершковича.

Він, його газета і уряд США відкидають звинувачення і заявляють, що він просто виконував свою роботу як репортер, акредитований МЗС Росії для роботи там.

Судовий розгляд відбуватиметься за зачиненими дверима, а це означає, що засоби масової інформації будуть виключені, і ні друзі, ні члени сім'ї, ні співробітники посольства США не будуть допущені до справи, щоб підтримати Гершковича. Подібні заходи поширені на судових процесах у справах про шпигунство або державну зраду в Росії.

Еван Гершкович до арешту Фото: ТАСС

На тлі війни в Україні Гершкович та інші американці, затримані в Росії, опинилися втягнуті в найсерйознішу кризу між Москвою і Вашингтоном за останні понад 60 років.

Президент Володимир Путін заявив, що Росія відкрита для ідеї обміну полоненими за участю Гершковича і що контакти зі Сполученими Штатами мали місце, але вони мають залишатися в секреті.

США звинуватили Росію в проведенні "заручницької дипломатії". У Вашингтоні Гершковича і ще одного затриманого — Пола Вілана визнали "неправомірно затриманими" і заявили, що мають намір повернути їх додому.

У квітні у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) йшлося про те, що президент Росії Володимир Путін особисто погодив арешт кореспондента Wall Street Journal Евана Гершковича за звинуваченням у шпигунстві. Арешт журналіста Кремль покликаний використати на свою користь.