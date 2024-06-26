В РФ начался закрытый суд над американским журналистом Эваном Гершковичем

Журналиста Wall Street Journal в России обвиняют в шпионаже. Сам он утверждает, что просто делал свою работу.

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В российском Екатеринбурге начался суд над Эваном Гершковичем. Журналист Wall Street Journal ненадолго появился перед журналистам. Сам суд будет закрытым, репортера обвиняют в шпионаже, ему грозит тюремные заключение сроком до 20 лет. Об этом пишет Reuters.

32-летнего Гершковича видели стоящим в стеклянной коробке, в рубашке с открытым воротом и со скрещенными руками. Журналисты отмечают, что ему обрили голову в тюрьме.

Эван Гершкович в зале суда Фото: Новый день

Репортер Wall Street Journal обвиняется Россией в сборе секретной информации по заказу ЦРУ США о компании, производящей танки для войны России в Украине. Если его признают виновным, ему грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после задержания Гершковича в 2023 году заявлял, что его "взяли с поличным".

А представительница МИД Мария Захарова сообщила, что, то,"чем занимался в Екатеринбурге сотрудник американского издания The Wall Street Journal, не имеет отношения к журналистике".

"К сожалению, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой. Уже не первого известного западника "хватают за руку", – сообщила Захарова после задержания Гершковича.

Он, его газета и правительство США отвергают обвинения и заявляют, что он просто выполнял свою работу в качестве репортера, аккредитованного МИД России для работы там.

Судебное разбирательство будет проходить за закрытыми дверями, а это означает, что средства массовой информации будут исключены, и ни друзья, ни члены семьи, ни сотрудники посольства США не будут допущены к делу, чтобы поддержать Гершковича. Подобные меры распространены на судебных процессах по делам о шпионаже или государственной измене в России.

Эван Гершкович до ареста Фото: ТАСС

На фоне войны в Украине Гершкович и другие американцы, задержанные в России, оказались втянуты в самый серьезный кризис между Москвой и Вашингтоном за последние более 60 лет.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия открыта для идеи обмена пленными с участием Гершковича и что контакты с Соединенными Штатами имели место, но они должны оставаться в секрете.

США обвинили Россию в проведении "заложнической дипломатии". В Вашингтоне Гершковича и еще одного задержанного – Пола Уилана признали "неправомерно задержанными" и заявили, что намерены вернуть их домой.

В апреле в отчете американского Института изучения войны (ISW) говорилось, что президент России Владимир Путин лично согласовал арест корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича по обвинению в шпионаже. Арест журналиста Кремль призван использовать в свою пользу.