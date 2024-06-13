"По заданию ЦРУ": в РФ будут судить американского журналиста по обвинению в шпионаже

В РФ утверждают, что Эван Гершкович, журналист The Wall Street Journal, якобы собирал в Свердловской области информацию о деятельности предприятия "НПК "Уралвагонзавод", где ремонтируют военную технику.

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Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже (статья 276 УК). Его будут судить на Урале. Сейчас он находится в московской тюрьме "Лефортово". Об этом сообщает СNN.

В России утверждают, что в марте 2023 года Гершкович "по заданию ЦРУ" якобы собирал в Свердловской области секретную информацию, касающуюся предприятия "НПК "Уралвагонзавод", где выпускают и ремонтируют военную технику.

Эван Гершкович в зале суда Фото: ТАСС

"Незаконные действия совершались Гершковичем с соблюдением тщательных мер конспирации", – утверждают в ведомстве.

Предварительное следствие вело следственное управление ФСБ. Дело передано в Свердловский областной суд. Гершкович предстанет перед судом в уральском городе Екатеринбурге, где репортер и был арестован в прошлом году. Санкция статьи за шпионаж в РФ – от 10 до 20 лет за решеткой.

Гершкович, правительство США и его работодатель, газета Wall Street Journal, категорически отвергли выдвинутые против него обвинения. Менее чем через две недели после ареста Гершкович был признан незаконно задержанным Госдепартаментом США, который призвал немедленно освободить журналиста. Освободить Гершковича призывал и президент США Джо Байден.

Эвана Гершковича везут в "Лефортово" Фото: ТАСС

Известно, что 32-летний журналист был заключен в московскую тюрьму "Лефортово", причем срок его предварительного заключения неоднократно продлевался.

Что известно об Эване Гершковиче и его деле

Последние шесть лет до ареста журналист жил в Москве и освещал ситуацию в России и в Украине, работая на The Wall Street Journal.

Гершкович рассказывал, что родился в семье эмигрантов. В 1979 году его родители переехали в США. Он приехал в Москву в 2017 году. До 2020 года работал в The Moscow Times. После этого он перешел в Agence France-Presse, где проработал до января 2022 года.

Гершкович стал первым американским журналистом, арестованным по обвинению в шпионаже со времен холодной войны. В последний раз 2 сентября 1986 года в СССР был задержан Николас Данилофф, журналист US News and World Report. Он провел под стражей три недели. После переговоров с участием администрации Рональда Рейгана был освобожден. Журналиста обменяли на физика Геннадия Захарова. Которого также обвиняли в шпионаже.

Дело Гершковича маркировано грифом "совершенно секретно".

Адвоката по соглашению Даниила Бермана не допустили до участия в суде. У корреспондента был адвокат по назначению.

Напомним, в интервью Такеру Карлсону Путин упоминал Гершковича. Он заявил, что репортер получал "закрытую, секретную информацию, причем делал это конспиративно".

"И все доказано, ведь его взяли с поличным — при получении этой информации. Если бы это были какие-то надуманные вещи, придуманные, недоказанные, то это была бы другая история. Его с поличным взяли, когда он получал секретную информацию на конспиративной основе. Ну что это такое?" – сообщил Путин.

В отчете американского Института изучения войны в апреле говорилось, что президент России Владимир Путин лично согласовал арест корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича в ответ на арест США гражданина России Сергея Черкасова 24 марта по обвинению в деятельности как агента иностранного государства.