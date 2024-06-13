"За завданням ЦРУ": в РФ судитимуть американського журналіста за звинуваченням у шпигунстві

У РФ стверджують, що Еван Гершкович, журналіст The Wall Street Journal, нібито збирав у Свердловській області інформацію про діяльність підприємства "НПК "Уралвагонзавод", де ремонтують військову техніку.

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Генеральна прокуратура Росії затвердила обвинувальний висновок у кримінальній справі журналіста американського видання The Wall Street Journal Евана Гершковича, обвинуваченого в шпигунстві (стаття 276 КК). Його судитимуть на Уралі. Зараз він перебуває в московській в'язниці "Лефортово". Про це повідомляє СNN.

У Росії стверджують, що в березні 2023 року Гершкович "за завданням ЦРУ" нібито збирав у Свердловській області секретну інформацію, що стосується підприємства "НПК "Уралвагонзавод", де випускають і ремонтують військову техніку.

Еван Гершкович у залі суду Фото: ТАСС

"Незаконні дії вчинялися Гершковичем із дотриманням ретельних заходів конспірації", — стверджують у відомстві.

Попереднє слідство вело слідче управління ФСБ. Справу передано до Свердловського обласного суду. Гершкович постане перед судом в уральському місті Єкатеринбурзі, де репортер і був заарештований минулого року. Санкція статті за шпигунство в РФ — від 10 до 20 років за ґратами.

Гершкович, уряд США і його роботодавець, газета Wall Street Journal, категорично відкинули висунуті проти нього звинувачення. Менш ніж через два тижні після арешту Гершкович був визнаний незаконно затриманим Держдепартаментом США, який закликав негайно звільнити журналіста. Звільнити Гершковича закликав і президент США Джо Байден.

Евана Гершковича везуть у "Лефортово" Фото: ТАСС

Відомо, що 32-річного журналіста ув'язнили в московській в'язниці "Лефортово", до того ж термін його попереднього ув'язнення неодноразово подовжували.

Що відомо про Евана Гершковича та його справу

Останні шість років до арешту журналіст жив у Москві і висвітлював ситуацію в Росії та в Україні, працюючи на The Wall Street Journal.

Гершкович розповідав, що народився в сім'ї емігрантів. У 1979 році його батьки переїхали до США. Він приїхав до Москви 2017 року. До 2020 року працював у The Moscow Times. Після цього він перейшов в Agence France-Presse, де пропрацював до січня 2022 року.

Гершкович став першим американським журналістом, заарештованим за звинуваченням у шпигунстві з часів холодної війни. Востаннє 2 вересня 1986 року в СРСР затримали Ніколаса Данілоффа, журналіста US News and World Report. Він провів під вартою три тижні. Після переговорів за участю адміністрації Рональда Рейгана був звільнений. Журналіста обміняли на фізика Геннадія Захарова. Якого також звинувачували в шпигунстві.

Справа Гершковича маркована грифом "цілком таємно".

Адвоката за угодою Данила Бермана не допустили до участі в суді. У кореспондента був адвокат за призначенням.

Нагадаємо, в інтерв'ю Такеру Карлсону Путін згадував Гершковича. Він заявив, що репортер отримував "закриту, секретну інформацію, причому робив це конспіративно".

"І все доведено, адже його взяли на гарячому — під час отримання цієї інформації. Якби це були якісь надумані речі, придумані, недоведені, то це була б інша історія. Його на гарячому взяли, коли він отримував секретну інформацію на конспіративній основі. Ну що це таке?" — повідомив Путін.

У звіті американського Інституту вивчення війни у квітні йшлося про те, що президент Росії Володимир Путін особисто погодив арешт кореспондента Wall Street Journal Евана Гершковіча у відповідь на арешт США громадянина Росії Сергія Черкасова 24 березня за звинуваченням у діяльності як агента іноземної держави.