У Білорусі до смертної кари засудили співробітника німецького Червоного хреста: реакція Німеччини

Ріко Крігера звинуватили, серед іншого, у "найманстві", натякаючи на зв'язок із Полком Калиновського, який воює з РФ в Україні.

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Мінський обласний суд засудив до смертної кари громадянина Німеччини Ріко Крігера, співробітника німецького Червоного хреста. Йому закинули одразу кілька статей, окрім інших, "найманство" і "акт тероризму". Німеччина і Білорусь проводять консультації. Про це повідомляє ВВС.

Портал "Білоруський Гаюн" зазначає, що Крігера також звинувачують у "незаконних діях щодо вогнепальної зброї", "приведенні в непридатність транспорту або шляхів сполучення", "створенні або участі в "екстремістському" формуванні" та "агентурній діяльності",

Правозахисники з "Вясни" з'ясували, що справа Крігера стосується Полку імені Кастуся Калиновського, що сформований із добровольців із Білорусі та воює в Україні проти російських окупантів, а саме його структурного підрозділу — іноземного механізованого батальйону Western.

Це перший у Білорусі вирок у кримінальній справі про найманство, зазначила "Вясна". Суд почався ще 6 червня. Під вартою Крігер перебував із листопада минулого року.

Ріко Крігер у формі Червоного хреста Фото: Bild

У полку Калиновського заперечують зв'язок із Ріко Крігером. "Ріко Крігер, громадянин Німеччини, засуджений білоруським судом до смертної кари нібито за якийсь зв'язок із полком Калиновського, насправді не має і ніколи не мав стосунку до полку. Це абсолютний фейк", — сказав Вадим Кабанчук, представник полку.

Німеччина і Білорусь проводять консультації з питання засудженого до смертної кари громадянина ФРН Ріко Крігера. Про це заявив прессекретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз 20 липня.

"Контакти з німецькою стороною щодо цієї теми, звісно ж, були... Консультації щодо цієї теми ведуться по лінії міністерств закордонних справ двох країн", — наводить агентство слова дипломата.

Глаз додав, що Мінськ розуміє "турботу" про Крігера "німецької сторони" і забезпечує до нього консульський доступ.

Напередодні МЗС Німеччини підтвердило, що Крігер був засуджений до смертної кари. "Міністерство закордонних справ і посольство в Мінську надають потерпілому консульські послуги й активно представляють його інтереси перед владою Білорусі", — заявили в міністерстві.

МЗС ФРН також підкреслило, що "смертна кара являє собою жорстокий і нелюдський вид покарання, який відкидається Німеччиною за будь-яких обставин".

"Ми домагаємося в усьому світі її скасування і відмови від приведення її у виконання щодо всіх постраждалих", — йдеться у відповіді міністерства.

Білорусь — єдина країна Європи, де діє смертна кара. Її передбачають понад 15 статей Кримінального кодексу країни. До такої міри покарання можуть засудити чоловіків у віці 18-65 років, які вчинили або планували скоїти особливо тяжкий злочин зі встановленого переліку.

Точна кількість винесених смертних вироків невідома, але за підрахунками "Білоруського гельсінського комітету", за час незалежності країни було страчено близько 350 осіб. Цю міру покарання в Білорусі приводять у виконання шляхом розстрілу.

Нагадаємо, 19 липня Свердловський обласний суд ухвалив вирок у справі американського громадянина і журналіста видання The Wall Street Journal Евана Гершковича. Американця засудили на 16 років в'язниці за звинуваченням у шпигунстві.