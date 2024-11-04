Як графіки відключень світла для спожвачів пов'язані із погодою за вікном? Енергоексперт розповів, за якої температури повітря українці вкотре стикнуться із блекаутом.

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Зниження температури повітря, яке прогнозують синоптики від 3-4 листопада, спричинить зростання рівня енергоспоживання. Про це сказав аналiтик енергетичного сектору, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у матеріалі "Блекаути повертаються. Що з дефіцитом електроенергії та кого відключать першими". Та чи знадобиться при цьому застосування відключень (зокрема, побутових споживачів) і хто володіє повною інформацією про дефіцит електроенергії в Україні, читайте далі.

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Як зазначив Володимир Омельченко у коментарі Фокусу, дефіциту електричної енергії наразі не спостерігається.

"На мій погляд, на сьогодні дефіциту не передбачається… Інформацією в енергосистемі, передусім, володіють Міненерго і "Укренерго", — зауважив Володимир Омельченко.

Зниження температури повітря дійсно спричинить зростання рівня енергоспоживання. Але чи знадобиться при цьому застосування відключень, може спрогнозувати лише НЕК "Укренерго"

Водночас він нагадав, що зниження температури повітря дійсно спричинить зростання рівня енергоспоживання. Але чи знадобиться при цьому застосування відключень, може спрогнозувати лише НЕК "Укренерго", яка прогнозів щодо застосування заходів обмеження наразі не надавала.

"Укренерго" ж своєю чергою заявило, що спільно з Міністерством енергетики, обласними військовими адміністраціями та енергетичними компаніями, робить усе можливе для того, щоб запобігти застосуванню обмежень споживання.

Найскладніша ситуація, з незначною відсутністю світла, очікується впродовж трьох місяців — з грудня по лютий Фото: "РБК-Україна"

Коли будуть відключати світло та за яких умов українці залишаться без електрики

Країна може пройти зимовий період 2024-2025 рр без відключень або з мінімальними обмеженнями електроенергії в пікові години споживання в тому разі, якщо на вулиці буде від 0 градусів і вище. Також незначні графіки можуть бути введені, якщо температура повітря за вікном становитиме -10…-15 градусів тепла протягом трьох діб.

За заявою "Укренерго", такі умови відповідатимуть одній черзі графіків відключень. У прогнозі компанії йдеться про те, що найскладніша ситуація, з незначною відсутністю світла, очікується впродовж трьох місяців — з грудня по лютий. Чим буде холодніше, тим вища ймовірність і тривалість відключень.

Від 3-4 листопада зросте рівень енергоспоживання електрики Фото: Associated Press

Фокус також поцікавився ситуацією із імпортом електроенергії. Згідно із даними трекера економіки під час війни від ЦЕС за два осінніх місяці, наприкінці вересня Україна навіть відновила комерційний експорт електроенергії — близько 0,8 ГВт·год в окремі години, коли попит всередині країни був невеликим,що свідчить про нормалізацію ситуації в енергосистемі. Проте у другій декаді жовтня 2024-го імпорт знову став значно наростати і набув регулярного характеру.

Фокус вже повідомляв, що цієї зими в країні відключення світла можуть тривати до 20 годин, якщо температура впаде до -10°, а Росія виведе з ладу українські АЕС, про що розповів Politico директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Нагадаємо, що нардеп, голова підкомітету ВР з питань енергозбереження Сергій Нагорняк заявив, що стан енергосистеми залежатиме від того, чи Україна зможе відновити до зими енергетичну інфраструктуру або збудувати нову, і від російських обстрілів енергооб’єктів.