Как графики отключений света для потребителей связаны с погодой за окном? Энергоэксперт рассказал, при какой температуре воздуха украинцы в очередной раз столкнутся с блэкаутом.

Related video

Снижение температуры воздуха, которое прогнозируют синоптики с 3-4 ноября, повлечет за собой рост уровня энергопотребления. Об этом сказал аналитик энергетического сектора, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в материале "Блэкауты возвращаются. Что с дефицитом электроэнергии и кого отключат первыми". Понадобится ли при этом применение отключений (в частности, бытовых потребителей) и кто владеет полной информацией о дефиците электроэнергии в Украине, читайте далее.

Жители многоквартирных домов, в частности в Киеве, уже спасаются от ночного холода грелками и обогревателями

Как отметил Владимир Омельченко в комментарии Фокусу, дефицита электрической энергии пока не наблюдается.

"На мой взгляд, на сегодня дефицита не предвидится... Информацией в энергосистеме, прежде всего, владеют Минэнерго и "Укрэнерго", — отметил Владимир Омельченко.

Снижение температуры воздуха действительно повлечет за собой рост уровня энергопотребления. Но понадобится ли при этом применение отключений, может спрогнозировать только НЭК "Укрэнерго"

В то же время он напомнил, что снижение температуры воздуха действительно повлечет рост уровня энергопотребления. Но понадобится ли при этом применение отключений, может спрогнозировать только НЭК "Укрэнерго", которая прогнозов по применению мер ограничения пока не предоставляла.

"Укрэнерго" же в свою очередь заявило, что совместно с Министерством энергетики, областными военными администрациями и энергетическими компаниями, делает все возможное для того, чтобы предотвратить применение ограничений потребления.

Самая сложная ситуация, с незначительным отсутствием света, ожидается в течение трех месяцев — с декабря по февраль Фото: "РБК-Украина"

Когда будут отключать свет и при каких условиях украинцы останутся без электричества

Страна может пройти зимний период 2024-2025 гг без отключений или с минимальными ограничениями электроэнергии в пиковые часы потребления в том случае, если на улице будет от 0 градусов и выше. Также незначительные графики могут быть введены, если температура воздуха за окном будет составлять -10...-15 градусов тепла в течение трех суток.

По заявлению "Укрэнерго", такие условия будут соответствовать одной очереди графиков отключений. В прогнозе компании говорится о том, что самая сложная ситуация, с незначительным отсутствием света, ожидается в течение трех месяцев — с декабря по февраль. Чем будет холоднее, тем выше вероятность и продолжительность отключений.

С 3-4 ноября возрастет уровень энергопотребления электричества Фото: Associated Press

Фокус также поинтересовался ситуацией с импортом электроэнергии. Согласно данным трекера экономики во время войны от ЦЭС за два осенних месяца, в конце сентября Украина даже возобновила коммерческий экспорт электроэнергии — около 0,8 ГВт-ч в отдельные часы, когда спрос внутри страны был небольшим, что свидетельствует о нормализации ситуации в энергосистеме. Однако во второй декаде октября 2024-го импорт снова стал значительно нарастать и приобрел регулярный характер.

Фокус уже сообщал, что этой зимой в стране отключения света могут длиться до 20 часов, если температура упадет до -10°, а Россия выведет из строя украинские АЭС, о чем рассказал Politico директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Напомним, что нардеп, председатель подкомитета ВР по вопросам энергосбережения Сергей Нагорняк заявил, что состояние энергосистемы будет зависеть от того, сможет ли Украина восстановить к зиме энергетическую инфраструктуру или построить новую, и от российских обстрелов энергообъектов.