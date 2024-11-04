Отключения света до 20 часов в сутки: Politico анализирует худший сценарий для Украины

Масштабные атаки ВС РФ привели к тому, что Украина в основном зависит от ядерной энергетики. Из-за резкого похолодания и усиления разрушительных ударов по инфраструктуре украинцы зимой могут оставаться без света большую часть дня.

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Этой зимой Украину снова ждет тяжелая зима, а веерные отключения света могут длиться до 20 часов в сутки из-за угрозы дефицита электроэнергии. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на мнение экспертов в сфере энергетики.

Как пишет издание, сильные воздушные атаки России привели к тому, что Украина в основном зависит от ядерной инфраструктуры, которая остается незащищенной от ракетных ударов.

Эксперты прогнозируют веерные отключения, из-за которых украинцы будут оставаться без электричества большую часть дня. К этому добавляют резкое похолодание и разрушительные удары по атомной энергосистеме.

"Украина может столкнуться с отключениями электроэнергии на 20 часов в сутки", — сказал Александр Харченко, управляющий директор Центра исследований энергетической отрасли и советник правительства Украины по вопросам энергетики.

Эту оценку разделяют и союзники Украины, поскольку Киев обращается к ним за скорой помощью.

"Мы ожидаем очень суровой зимы. Люди умрут в своих домах, потому что Россия уничтожает энергетическую инфраструктуру", — сказал один высокопоставленный чиновник Соединенных Штатов на условиях анонимности.

По словам Геннадия Рябцева, главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований Украины, только в конце августа Москва выпустила более 200 ракет и беспилотников по энергетическим объектам страны, завершив кампанию, которая сократила мощности производства электроэнергии в Украине более чем на 9 ГВт. Это 8 электростанций и более 800 объектов теплоснабжения.

"Наиболее реалистичный сценарий, с которым столкнется страна этой зимой, предусматривает ограничение поставок электроэнергии промышленности и домохозяйствам на 8 — 14 часов в сутки. Российские удары, очевидно, продолжатся, и ничто не может гарантировать защиту только что восстановленных объектов от атак из-за отсутствия многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны", — добавил он.

Особенно серьезными будут атаки на украинские АЭС, считает аналитик Харченко. Реакторы, подконтрольные Киеву, сейчас обеспечивают 60 процентов общего производства электроэнергии в стране, и любые ракетные удары по энергетической инфраструктуре, поддерживающей эти станции, могут вывести их из строя.

Еще одним непредсказуемым фактором является сама погода. По словам Карло Буонтемпо, директора службы ЕС по изменению климата Copernicus, до сих пор нет "четкого сигнала", который бы указывал на то, насколько холодными будут ближайшие месяцы в стране. Однако, отметил он, резкое похолодание является "вероятным".

"В худшем случае — температура упадет ниже минус 10 градусов по Цельсию и Москва повредит украинские атомные станции — страна может столкнуться с отключением электроэнергии до 20 часов в сутки", — сказал Харченко.

Напомним, что нардеп, председатель подкомитета ВР по вопросам энергосбережения Сергей Нагорняк заявил, что состояние энергосистемы будет зависеть от того, сможет ли Украина восстановить к зиме энергетическую инфраструктуру или построить новую, и от российских обстрелов энергообъектов.

Также Фокус в своем материале рассказывал, планируют ли с текущей недели в Украине вводить графики отключений света.