Відключення світла до 20 годин на добу: Politico аналізує найгірший сценарій для України

Масштабні атаки ЗС РФ призвели до того, що Україна здебільшого залежить від ядерної енергетики. Через різке похолодання та посилення руйнівних ударів по інфраструктурі українці взимку можуть залишатися без світла більшу частину дня.

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Цієї зими на Україну знову чекає важка зима, а віялові відключення світла можуть тривати до 20 годин на добу через загрозу дефіциту електроенергії. Про це пише видання Politico з посиланням на думку експертів у сфері енергетики.

Як пише видання, сильні повітряні атаки Росії призвели до того, що Україна здебільшого залежить від ядерної інфраструктури, яка залишається незахищеною від ракетних ударів.

Експерти прогнозують віялові відключення, через які українці залишатимуться без електрики більшу частину дня. До цього додають різке похолодання та руйнівні удари по атомній енергосистемі.

"Україна може зіткнутися з відключеннями електроенергії на 20 годин на добу", — сказав Олександр Харченко, керівний директор Центру досліджень енергетичної галузі та радник уряду України з питань енергетики.

Цю оцінку поділяють і союзники України, оскільки Київ звертається до них за швидкою допомогою.

"Ми очікуємо дуже суворої зими. Люди помруть у своїх будинках, тому що Росія знищує енергетичну інфраструктуру", – сказав один високопоставлений чиновник Сполучених Штатів на умовах анонімності.

За словами Геннадія Рябцева, головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень України, лише наприкінці серпня Москва випустила понад 200 ракет і безпілотників по енергетичних об’єктах країни, завершивши кампанію, яка скоротила потужності виробництва електроенергії в Україні більш ніж на 9 ГВт. Це 8 електростанцій і понад 800 об’єктів теплопостачання.

"Найбільш реалістичний сценарій, з яким зіткнеться країна цієї зими, передбачає обмеження постачання електроенергії промисловості та домогосподарствам на 8 — 14 годин на добу. Російські удари, очевидно, продовжаться, і ніщо не може гарантувати захист щойно відновлених об’єктів від атак через відсутність багаторівневої системи протиповітряної та протиракетної оборони", – додав він.

Особливо серйозними будуть атаки на українські АЕС, вважає аналітик Харченко. Реактори, підконтрольні Києву, зараз забезпечують 60 відсотків загального виробництва електроенергії в країні, і будь-які ракетні удари по енергетичній інфраструктурі, що підтримує ці станції, можуть вивести їх з ладу.

Ще одним непередбачуваним фактором є сама погода. За словами Карло Буонтемпо, директора служби ЄС зі зміни клімату Copernicus, досі немає "чіткого сигналу", який би вказував на те, наскільки холодними будуть найближчі місяці в країні. Однак, зазначив він, різке похолодання є "імовірним".

"У найгіршому випадку — температура впаде нижче мінус 10 градусів за Цельсієм і Москва пошкодить українські атомні станції — країна може зіткнутися з відключенням електроенергії до 20 годин на добу", — сказав Харченко.

Нагадаємо, що нардеп, голова підкомітету ВР з питань енергозбереження Сергій Нагорняк заявив, що стан енергосистеми залежатиме від того, чи Україна зможе відновити до зими енергетичну інфраструктуру або збудувати нову, і від російських обстрілів енергооб’єктів.

Також Фокус у своєму матеріалі розповідав, чи планують з поточного тижня в Україні запроваджувати графіки відключень світла.