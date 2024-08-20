Графіки відключень повернулися. Коли покращиться ситуація з електроенергією та що буде восени

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ЛИПНЕВІ ГРАФІКИ ЯК ОРІЄНТИР ДЛЯ ЗИМИ

Після відносно недовгої перерви до нас повертаються графіки відключень. Не дуже масштабні та, вочевидь, не надто надовго. Причиною необхідності застосування графіків є дефіцит через підвищення температури. Це чергове короткочасне нагадування про зиму і що вона буде складною. Як тільки спаде спека, полегшиться і ситуація в енергосистемі та, якщо не буде додаткових серйозних руйнувань енергетичної інфраструктури, до середини жовтня, ймовірно, вдасться прожити без відключень. Такий початок осені ще більше заколисуватиме, створюючи оманливе враження, що проблеми в енергосистемі вирішені. А з кінця жовтня почнеться нова реальність і нова хвиля фейків про начебто експорт електроенергії.

Зрештою, про важку зиму забувають не тільки українці, але й на заході, на фоні внутрішніх справ і проблем. В деяких країнах, наприклад, вибори, які перетягують фокус уваги. Минулого тижня ми бачили черговий вкид про те, що начебто Україна організувала підриви на "Північних потоках" у вересні 2022 року. Вважаю, що росіяни, користуючись приводом Курської наступальної операції, намагаються переконати Захід, що раз ми можемо проводити зухвалі операції, то й "Потоки" могли підірвати. Щоправда, деталі оприлюдненої версії взагалі не витримують критики. Вороги намагаються зменшити підтримку України та відвернути увагу Заходу від наших труднощів.

Європейський комісар із питань енергетики Кадрі Сімсон написала колонку у Financial Times під промовистою назвою "Ми повинні врятувати українців від катастрофічного дефіциту електроенергії взимку". Цим текстом вона, вочевидь, намагалась нагадати західним читачам про труднощі та проблеми, які чекатимуть Україну взимку. А відтак, це намагання вкотре консолідувати Захід для підтримки України.

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Відключень не буде? Чи дійсно ситуація зі світлом стала кращою

Єврокомісарка говорить про кроки, які необхідно вжити, щоб зима не стала катастрофою. Проте, на шляху до їх досягнення є дві проблеми: час та гроші. А точніше — брак часу та коштів. Кадрі Сімсон у своїй колонці пише, що ЄС надали Україні 500 млн євро допомоги. Це лише на перший погляд велика сума, адже будівництво 1ГВт газових потужностей коштуватиме 0,7-1 млрд доларів. І це при тому, що з 22 березня цього року ми втратили 9 ГВт. А це обладнання ще потрібно знайти, купити, привезти, встановити та запустити. Минулого тижня відбулися торги, на яких "Укрнафта" планувала закупити три газопоршневі когенераційні установки загальною потужністю не менше 72 МВт та очікуваною вартістю 2,56 млрд грн (без ПДВ). Лише одна компанія виявила інтерес, але угода не відбулася через неповний пакет документів від продавця.

Тому, звісно, нам потрібна консолідація зусиль партнерів та донорів у ці кілька місяців до початку зими. Але, що не менш важливо — консолідація суспільства у розумінні того, що зима буде непростою. Найкращим прикладом, якою буде зима, є липень. В липні ми жили по-різному: від серйозних дефіцитів, коли сім годин поспіль не було світла з подальшими двома годинами електропостачання, аж до таких днів, коли відключень ну було. От саме такі дні на нас чекатимуть в осінньо-зимовий період.

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