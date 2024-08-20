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Графики отключений вернулись. Когда улучшится ситуация с электроэнергией и что будет осенью

Лучшим примером, какой будет зима, является июль, напоминает экономист Андриан Прокип. В июле мы жили по-разному: от серьезных дефицитов, когда семь часов подряд не было света с последующими двумя часами электроснабжения, до таких дней, когда отключений не было. Вот именно такие дни нас будут ждать в осенне-зимний период.

Андриан Прокип
Андриан Прокип
Эксперт по вопросам энергетики
eye 1115
Отключение, электричество
Фото: Shutterstock | Отключения вернулись...
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ИЮЛЬСКИЕ ГРАФИКИ КАК ОРИЕНТИР ДЛЯ ЗИМЫ

После относительно недолгого перерыва к нам возвращаются графики отключений. Не очень масштабные и, очевидно, не слишком надолго. Причиной необходимости применения графиков является дефицит из-за повышения температур. Это очередное, кратковременное напоминание о зиме и что она будет сложной. Как только спадет жара, облегчится и ситуация в энергосистеме и, если не будет дополнительных серьезных разрушений энергетической инфраструктуры, до середины октября, вероятно, удастся пропетлять без отключений. Такое начало осени будет еще больше убаюкивать, создавая обманчивое впечатление, что проблемы в энергосистеме решены. А с конца октября начнется новая реальность и новая волна фейков о якобы экспорте электроэнергии.

В конце концов, о тяжелой зиме забывают не только украинцы, но и на западе, на фоне внутренних дел и проблем. В некоторых странах, например, выборы, которые перетягивают фокус внимания. На прошлой неделе мы видели очередной вброс о том, что якобы Украина организовала подрывы на "Северных потоках" в сентябре 2022 года. Считаю, что россияне, пользуясь поводом Курской наступательной операции, пытаются убедить Запад, что раз мы можем проводить дерзкие операции, то и "Потоки" могли взорвать. Правда, детали обнародованной версии вообще не выдерживают критики. Враги пытаются уменьшить поддержку Украины и отвлечь внимание Запада от наших трудностей.

Европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон написала колонку в Financial Times под красноречивым названием "Мы должны спасти украинцев от катастрофического дефицита электроэнергии зимой". Этим текстом она, очевидно, пыталась напомнить западным читателям о трудностях и проблемах, которые будут ждать Украину зимой. Следовательно, это попытка очередной раз консолидировать Запад для поддержки Украины.

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Еврокомиссар говорит о шагах, которые необходимо предпринять, чтобы зима не стала катастрофой. Однако, на пути к их достижению есть две проблемы: время и деньги. А точнее — нехватка времени и средств. Кадри Симсон в своей колонке пишет, что ЕС предоставили Украине 500 млн евро помощи. Это только на первый взгляд большая сумма, ведь строительство 1ГВт газовых мощностей будет стоить 0,7-1 млрд долларов. И это при том, что с 22 марта этого года мы потеряли 9 ГВт. А это оборудование еще нужно найти, купить, привезти, установить и запустить. На прошлой неделе состоялись торги, на которых "Укрнафта" планировала закупить три газопоршневые когенерационные установки общей мощностью не менее 72 МВт и ожидаемой стоимостью 2,56 млрд грн (без НДС). Только одна компания проявила интерес, но сделка не состоялась из-за неполного пакета документов от продавца.

Поэтому, конечно, нам нужна консолидация усилий партнеров и доноров в эти несколько месяцев до начала зимы. Но, что не менее важно — консолидация общества в понимании того, что зима будет непростой. Лучшим примером, какой будет зима, является июль. В июле мы жили по-разному: от серьезных дефицитов, когда семь часов подряд не было света с последующими двумя часами электроснабжения, до таких дней, когда отключений не было. Вот именно такие дни нас будут ждать в осенне-зимний период.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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