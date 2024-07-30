Отключений не будет? Действительно ли ситуация со светом стала лучше

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ОБМАНЧИВОЕ ОЩУЩЕНИЕ УЛУЧШЕНИЙ С ОТКЛЮЧЕНИЯМИ СВЕТА

На прошлой неделе все мы не могли не заметить улучшения ситуации с отключениями. В отдельные дни выключали только в течение нескольких часов и часто задействовали только одну очередь отключений. Случалось так, что потребители лишь несколько часов были без света. На это есть свои объяснения, однако это не означает, что проблемы в прошлом.

С одной сторны, в результате снижения температур происходило сокращение спроса на электроэнергию. Например, 28 июля, по состоянию на 11:00 (период без ограничений) уровень потребления был на 2,3% ниже, чем в то же время в предыдущее воскресенье, 21 июля. А в понедельник, 29 июля, по состоянию на 09:30 потребление было ниже на 6%, чем в это же время 25 июля (предыдущий период без действия ограничений).

Кроме небольшого падения спроса, в систему добавлен существенный объем мощностей. Так, на прошлой неделе был выведен из ремонта атомный энергоблок, а другие энергетические компании пытаются как можно скорее восстанавливать поврежденные ранее мощности.

До конца лета подобная тенденция будет продолжаться — сокращение спроса и отремонтированные мощности будут обусловливать значительно меньшие масштабы отключений. И, вероятно, в сентябре и октябре будут периоды, когда графики отключений не станут задействовать вообще. Это конечно, при условии, если не будет новых обстрелов и существенных разрушений.

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Однако с конца октября или начала ноября тенденция переломится. Из-за похолодания будет расти спрос, который зимой ожидается на треть больше, чем летом. Зимой отдача от солнечных электростанций, на которые сейчас приходится почти пятая часть нагрузки энергосистемы, будет минимальной.

А потому сокращение интереса к ситуации в энергетике — преждевременно. Правда, может здесь быть и определенный плюс — на фоне сокращения отключений спадет ажиотажный спрос на аккумуляторы, а вместе с этим — и цена. К тому же с этой недели отменены пошлины и НДС на такое оборудование, что станет дополнительным фактором снижения цен. Следовательно, будет дополнительное время подготовиться к зимним отключениям. К сожалению, законодатели не предоставили преференций для оборудования ветроэнергетических станций. Хотя именно ветроэнергетика имеет высокий потенциал покрытия дефицитов зимой, когда производительность солнечных электростанций минимальна.

Однако, кроме дефицита и отключений, есть еще одна проблема, которая никуда не исчезает. И это рыночные цены на электроэнергию. Они мгновенно достигли уровня европейских (а в отдельные часы — даже выше), и это, конечно, бьет по конкурентоспособности отечественных производителей, которые экспортируют свою продукцию. Украинская энергетика сможет адаптироваться к этому, когда будет появляться много новых мощностей с приемлемой себестоимостью производства электроэнергии, но на это нужно время — не менее 1-2 лет.

Поэтому сейчас рано расслабляться, и стоит помнить, что тяжелая зима — впереди.

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