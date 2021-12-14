Щомісяця – до 10 кораблів. В Офісі президента сказали, скільки вугілля експортуватиме Україна

За словами заступника голови Офісу президента України Ростислава Шурми, 2 судна з вугіллям уже розвантажують і ще майже 6 кораблів очікують до кінця грудня.

Запаси вугілля на всіх українських складах зараз низькі. Про це розповів заступник глави Офісу президента України Ростислав Шурма, виступаючи на передачі "Свобода слова на ICTV".

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За інформацією чиновника, 450 тис. тонн вугілля знаходиться в запасах теплових електростанцій, а в портах – ще 150 тис. Низькі запаси вугілля Шурма пояснив світовою кризою в галузі та блокуванням Росією постачання вугілля залізницями.

"Великим постачальником для України був Казахстан, ця країна могла експортувати 500 тис. тонн щомісяця", — додав він.

Україна на сьогодні має достатній обсяг вугілля, щоб працювали системи атомної, гідроенергетики та навіть "зеленої" енергетики.

[ + – ] В Україну вугілля привозять суди "Панамакс" Фото: 24 Канал

Щомісяця держава завозитиме 6-10 кораблів для відновлення запасів вугілля на складах. За словами Шурми, 2 кораблі вже розвантажують і майже 6 кораблів прибудуть до кінця місяця.

Так, до кінця 2021 року склади поповняться приблизно на 800 тонн вугілля, зауважив він.

Фокус раніше писав, що до 6 грудня на ТЕС України було приблизно 412,5 тис. тонн вугілля із запланованих 921,5 тис. тонн. Найбільше запасів на Курахівській та Зміївській ТЕС (83 та 58,6 тис.).

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський оголошував про постачання вугілля зі Сполучених Штатів і Колумбії на семи кораблях "Панамакс". Перше судно надійшло 20 листопада, на його борту було 60,5 тис. тонн вугілля. Паливо відправили на Вуглегірську, Зміївську та Трипільську ТЕС.

Про прибуття другого судна Фокус писав 5 грудня, тоді доставили в Україну 66 тис. тонн вугілля із США.

Президент України Володимир Зеленський запевняв, що через брак вугілля не варто очікувати в Україні віялових відключень електрики та опалення.