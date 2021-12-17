В Україні дві ТЕС та ТЕЦ через брак вугілля переходять на природний газ, – Шмигаль

Прем'єр-міністр запевняє, що ситуація в енергетичному секторі "абсолютно стабільна", а переведені об'єкти перебувають у приватній власності.

Сьогодні, 17 грудня, на засіданні Координаційного енергетичного штабу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що чотири ТЕС, зокрема і Луганська, перейдуть на газ через брак вугілля Про це повідомляє Офіс президента України на своїй сторінці у Facebook.

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Прем'єр повідомив, що через нестачу вугілля дві ТЕС, включаючи Луганську, та ще дві ТЕЦ переведуть на природний газ (усі об'єкти приватні). Попри це, він заявляє, що ситуація в енергетичному секторі України "абсолютно стабільна і, звичайно, напружена".

"Хочу запевнити мешканців Луганщини, зокрема міста Щастя та тих населених пунктів, які опалюються від Луганської ТЕС. Наразі НКРЕКУ за рішенням уряду ухвалює рішення про запровадження додаткової послуги, щоб ціна використання газу була адекватною", — заявив український прем'єр, наголосивши, що наразі немає можливості завозити вугільне паливо.

Водночас Юрій Вітренко, голова правління НАК "Нафтогаз України", заявляє, що в Україні достатні запаси вугілля. За його словами, сьогодні Україна забезпечена постачанням на грудень-січень і наразі проводяться домовленості щодо постачання на лютий та березень.

Шмигаль згадав, що про нестачу вугілля наголошувалося в повідомленні СБУ Кабміну 8 грудня. Запаси вугілля на Слов'янській ТЕС у 50 разів нижчі від необхідного рівня. Запаси на Луганській ТЕЦ у чотири рази нижчі за мінімальні, на Чернігівській ТЕЦ — уп'ятеро нижчі, а на Дарницькій ТЕЦ запасів немає зовсім.

Раніше Фокус повідомляв про те, скільки вугілля має намір експортувати Офіс президента України. Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що до кінця грудня очікуються додаткові 6 кораблів з вугіллям.