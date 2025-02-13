Оставался последний шанс: Зеленский объяснил спешку с закупкой реакторов в Болгарии

Украина успела заскочить в последний вагон поезда, считает президент Владимир Зеленский. И если бы соглашение не заключили, болгарская сторона потеряла бы заинтересованность в переговорах.

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Верховная рада, которая проголосовала за покупку энергетического оборудования в Болгарии, дала возможность Украине достроить 3 и 4 энергоблоки Хмельницкой атомной электрической станции. Об этом во время посещения ХАЭС сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства поблагодарил парламентариев, которые проголосовали за то, чтобы у страны, по его словам, была возможность хотя бы начать достраивать блоки.

"У нас был последний шанс в этом месяце — после этого, мы уверены, что болгарская сторона была бы незаинтересована в этом сотрудничестве с нами, мы получали такие сигналы", — подчеркнул Владимир Зеленский, добавив, что таким образом Украина успела запрыгнуть в "последний поезд".

Также Зеленский отметил, что после достройки энергоблоков ХАЭС Украина будет иметь дополнительные 2 гигаватта электроэнергии, которые нужны, чтобы не зависеть от импорта в критические периоды.

Напомним, журналист и эксперт Сергей Лямец отмечал, что достройка двух энергоблоков на Хмельницкой атомной станции позволит значительно быстрее и дешевле увеличить генерацию, чем строительство новой атомной станции с нуля. Впрочем, в долгосрочной перспективе Украине все же придется инвестировать в строительство новых ядерных блоков.

Также Фокус ранее расспрашивал экспертов о большом строительстве на ХАЭС и что оно даст Украине во время войны.