Залишався останній шанс: Зеленський пояснив поспіх із закупівлею реакторів у Болгарії

Україна встигла заскочити в останній вагон потяга, вважає президент Володимир Зеленський. І якби угоду не уклали, болгарська сторона втратила б зацікавленість у переговорах.

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Верховна рада, яка проголосувала за купівлю енергетичного обладнання у Болгарії, дала можливість Україні добудувати 3 та 4 енергоблоки Хмельницької атомної електричної станції. Про це під час відвідування ХАЕС повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави подякував парламентарям, які проголосували за те, щоб у країни, за його словами, була можливість хоча б почати добудовувати блоки.

"У нас був останній шанс у цьому місяці — після цього, ми впевнені, що болгарська сторона була б незацікавлена в цьому співробітництві з нами, ми отримували такі сигнали", — наголосив Володимир Зеленський, додавши, що таким чином Україна встигла застрибнути у "останній потяг".

Також Зеленський наголосив, що після добудови енергоблоків ХАЕС Україна матиме додаткові 2 гігавати електроенергії, які потрібні, щоб не залежати від імпорту в критичні періоди.

Нагадаємо, журналіст і експерт Сергій Лямець зазначав, що добудова двох енергоблоків на Хмельницькій атомній станції дозволить значно швидше та дешевше збільшити генерацію, ніж будівництво нової атомної станції з нуля. Утім, в довгостроковій перспективі Україні все ж доведеться інвестувати у будівництво нових ядерних блоків.

Також Фокус раніше розпитував експертів про велике будівництво на ХАЕС і що воно дасть Україні під час війни.