Політика і не більше: віддавати електроенергію із ЗАЕС Росії неможливо, - експерт

Експерти говорять про те, що сьогодні ЗАЕС працює в єдиній українській енергосистемі, і вивести станцію з цієї системи для передачі електроенергії іншій країні окупантам не під силу.

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Заява російського віцепрем'єра Марата Хуснулліна про те, що Запорізька АЕС працюватиме "на Росію" або "продаватиме електроенергію Україні" — це політика, оскільки з технічного погляду провести роботи з відключення станції від єдиної енергосистеми росіяни навряд чи зможуть. Про це Фокусу повідомив ексміністр енергетики та голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков.

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"Я думаю, що це більше політика. Тому що ось заяву "ми окупували територію, станція наша, або купуйте електроенергію, або поставлятимемо електроенергію Росії", — це чиста політика. З технічного погляду роботу АЕС повністю координують диспетчери "Укренерго", — зауважив експерт.

Важливо

Синхронізація з ENTSO-E дозволить Україні незабаром продавати електроенергію Євросоюзу, — глава "Укренерго"

За словами Івана Плачкова, експорт електроенергії до Росії зараз неможливий, тому що з 24 лютого українська система почала працювати ізольовано (у межах синхронізації з енергосистемою ЄС, — Фокус).

"Ми працюємо ізольовано, щоб перевести роботу станції на Росію, ЗАЕС потрібно відключити від України, а для цього потрібні величезні інвестиції, щоб змінювати розподільні пристрої самої станції та проводити інші вкрай складні роботи. Це надто складне технічне питання, і в перспективі навіть це нереально — ізолювати ЗАЕС від системи України", — зазначив Іван Плачков.

[ + – ] Окупанти захопили Запорізьку атомну станцію на початку березня Фото: Фото: Прес-служба Енергоатому

Він наголосив: зараз ситуацію на ЗАЕС активно моніторить МАГАТЕ, бо будь-яка надзвичайна ситуація там може призвести до катастрофи всесвітнього масштабу, чого МАГАТЕ, на думку експерта, не допустить.

Раніше Фокус писав, що віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін заявив, що Росія готова продавати Україні електроенергію з взятої під контроль російськими військовими Запорізької АЕС, або станція в Енергодарі працюватиме на Росію.

Нагадаємо, компанія "Укренерго" відреагувала на заяву російського чиновника, повідомивши, що енергосистема України наразі не має фізичних зв'язків з енергосистемою Росії. Тому постачання електроенергії з українських електростанцій до РФ фізично неможливе.