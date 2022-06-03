Окупанти створили критичну ситуацію на Запорізькій АЕС: розвідка попередила про загрозу

Для продовження роботи станції працівники були змушені використати вже відпрацьоване мастило. Необхідних запчастин і витратних матеріалів майже не залишилося.

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Стабільність і безпека роботи Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) у тимчасово окупованому російськими військами Енергодарі перебуває під загрозою — на об'єкті практично не залишилося запчастин і витратних матеріалів. Про це у п'ятницю, 3 червня, повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України у своєму телеграм-каналі.

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За даними української розвідки, на захопленій окупантами ЗАЕС склалася критична ситуація, запчастин і необхідних матеріалів майже немає. Також відомство повідомило, що під час захоплення об'єкта один із боєприпасів російських військ розірвався поряд з енергоблоком, через що там стався витік мастила. Аварію ліквідували, проте працівники АЕС був змушений залити в контур уже відпрацьоване мастило.

Також ГУР розповіло, що зараз робота на ЗАЕС відбувається за методом вахт, тривалість яких становить 1 тиждень. На станції діє суворий пропускний режим — у всіх співробітників станції перед забирають особисті речі, зокрема й телефони.

За інформацією розвідки, окупанти, які задіяні в охороні станції, розмістилися у готелі "Україна", у приміщеннях профілакторію АЕС, а також у квартирах українців, які евакуювалися з Енергодару.

Крім цього, розвідка з'ясувала, що російське керівництво обговорює питання потенційного підключення ЗАЕС до енергетичної системи держави-агресора, проте, як запевняють у ГУР, зробити це поки що технічно неможливо.

Нагадаємо, нещодавно віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін заявив, що Росія готова продавати Україні електроенергію із захопленої російськими військовими Запорізької АЕС, або станція працюватиме на Росію.

Зі свого боку, експерти говорять про те, що станція в Енергодарі працює в єдиній українській енергосистемі, і вивести станцію з неї для постачання електроенергії іншій країні росіяни не зможуть.