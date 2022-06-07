Гросси снова лжет: "Энергоатом" обвинил главу МАГАТЭ в подыгрывании оккупантам

Украинская компания считает, что визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС преследует только одну цель — легитимизировать пребывание на атомной станции российских оккупантов и одобрить все их действия.

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6 июня генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил о том, что по приглашению Украины эксперты Международного агентства по атомной энергии посетят Запорожскую АЭС. Необходимость визита Гросси объяснил тем, что с крупнейшей в Европе атомной станции перестали поступать мониторинговые данные о состоянии ядерных материалов.

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Сегодня "Энергоатом" опроверг эту информацию, обвинив гендиректора МАГАТЭ во лжи.

"Рафаэль Мариано Гросси снова лжет", — заявили в "Энергоатоме".

В компании подчеркнули, что потеря связи ЗАЭС с МАГАТЭ вызвана действиями российских оккупантов, из-за которых в Энергодаре перестал работать украинский оператор мобильной связи "Водафон", с которым у МАГАТЭ подписан контракт на передачу данных.

"Все точки сбора этих данных и находящиеся под контролем Агентства серверы закрыты и опечатаны. Информация накапливается на сервере и будет передана при включении "Водафона", — заверили в "Энергоатоме".

Сотрудники компании предполагают, что россияне по предварительному согласию с МАГАТЭ позаботились о том, чтобы Агентство "потеряло контроль" над АЭС, тем самым дав гендиректору МАГАТЭ повод приехать в оккупированный Энергодар.

"Украинская сторона не приглашала Гросси посетить ЗАЭС и раньше уже отказывала ему в таком визите, подчеркнув, что визит на станцию ​​станет возможным только тогда, когда в нашей стране будет возвращен контроль над ней", — заявили в "Энергоатоме".

Почему в "Энергоатоме" не доверяют МАГАТЭ

Сомнения в искренности намерений международного агентства там объясняют тем, что почти четверть руководстве МАГАТЭ – около 100 человек – россияне, а заместителем гендиректора является гражданин России Михаил Чудаков.

[ + – ] Оккупанты на территории Запорожской АЭС

"Сообщение от главы МАГАТЭ мы рассматриваем как очередную попытку любым путем попасть на ЗАЭС, чтобы легитимизировать там пребывание оккупантов и, по сути, одобрить все их действия", — подчеркнули в "Энергоатоме", отметив, что предыдущие визиты Гросси в Украину не принесли никакой пользы. Более того, после посещения Южноукраинской АЭС глава МАГАТЭ встретился с руководителем "Росатома", "и они вместе отчитались миру, как все на Запорожской станции хорошо".

Напомним, 3 июня Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о том, что стабильность и безопасность работы Запорожской атомной электростанции находится под угрозой. На станции практически не осталось запчастей и расходных материалов. Кроме того, по данным военной разведки, во время захвата Энергодара рядом с энергоблоком взорвался российский снаряд, из-за чего произошла утечка масла. Сотрудники АЭС ликвидировали аварию, но были вынуждены залить в контур отработанное масло.