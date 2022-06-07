Гроссі знову бреше: "Енергоатом" звинуватив голову МАГАТЕ у підіграванні окупантам

Українська компанія вважає, що візит експертів МАГАТЕ на Запорізьку АЕС має лише одну мету — легітимізувати перебування на атомній станції російських окупантів та схвалити всі їхні дії.

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6 червня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що на запрошення України експерти Міжнародного агентства з атомної енергії відвідають Запорізьку АЕС. Необхідність візиту Гроссі пояснив тим, що з найбільшої в Європі атомної станції перестали надходити моніторингові дані щодо стану ядерних матеріалів.

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Сьогодні "Енергоатом" спростував цю інформацію, звинувативши гендиректора МАГАТЕ у брехні.

"Рафаель Маріано Гроссі знову бреше", — заявили в "Енергоатомі".

У компанії наголосили, що втрата зв'язку ЗАЕС із МАГАТЕ спричинена діями російських окупантів, через які в Енергодарі перестав працювати український оператор мобільного зв'язку "Водафон", з яким у МАГАТЕ підписано контракт на передачу даних.

"Всі точки збору цих даних і сервери, що знаходяться під контролем Агентства, закриті й опечатані. Інформація накопичується на сервері і буде передана в разі включення "Водафону", — запевнили в "Енергоатомі".

Співробітники компанії припускають, що росіяни за попередньою згодою з МАГАТЕ подбали про те, щоб Агентство "втратило контроль" над АЕС, тим самим давши гендиректору МАГАТЕ привід приїхати до окупованого Енергодару.

"Українська сторона не запрошувала Гроссі відвідати ЗАЕС і раніше вже відмовляла йому в такому візиті, наголосивши, що візит на станцію стане можливим лише тоді, коли в нашій країні повернуть контроль над нею", — заявили в "Енергоатомі".

Чому в "Енергоатомі" не довіряють МАГАТЕ

Сумніви в щирості намірів міжнародного агентства там пояснюють тим, що майже чверть на керівництві МАГАТЕ — близько 100 осіб — росіяни, а заступником гендиректора є громадянин Росії Михайло Чудаков.

[ + – ] Окупанти на території Запорізької АЕС

"Повідомлення від голови МАГАТЕ ми розглядаємо як чергову спробу будь-яким шляхом потрапити на ЗАЕС, щоб легітимізувати там перебування окупантів і, по суті, схвалити всі їхні дії", — наголосили в "Енергоатомі", зазначивши, що попередні візити Гроссі до України не принесли жодної користі. Щобільше, після відвідування Південноукраїнської АЕС глава МАГАТЕ зустрівся з керівником "Росатому", "і вони разом відзвітували світові, як усе на Запорізькій станції добре".

Нагадаємо, 3 червня Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про те, що стабільність та безпека роботи Запорізької атомної електростанції перебуває під загрозою. На станції практично не залишилося запчастин та витратних матеріалів. Крім того, за даними військової розвідки, під час захоплення Енергодара поряд з енергоблоком вибухнув російський снаряд, через що стався витік олії. Співробітники АЕС ліквідували аварію, але були змушені залити в контур відпрацьовану олію.