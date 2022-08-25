"На грани катастрофы": оккупированный Энергодар оказался без света и воды, – мэр
Как рассказал Дмитрий Орлов, из-за действий россиян город сейчас полностью обесточен. Местные рассказывают, что ВС РФ специально подожгли лес в окрестностях Энергодара, что и привело к таким последствиям.
Энергодар находится на грани гуманитарной катастрофы из-за действий российской армии. Об этом у себя в соцсетях рассказал мэр города Дмитрий Орлов.
"Энергодар в очередной раз оказался на грани гуманитарной катастрофы", – подчеркнул городской голова в сообщении.
По его словам, сегодня, 25 августа, из-за ВС РФ город полностью остался без света и воды.
В настоящее время городская власть пытается разобраться, насколько критической является ситуация и что можно сделать, чтобы ее исправить.
В местном Telegram-канале "Энергодар сегодня" администраторы пишут, что россияне сегодня намеренно подожгли лес в окрестностях города. По версии местных, это как раз и стало причиной того, что Энергодар остался без света и воды.
Чуть позже здесь же написали, что без электричества не только Энергодар, но и большая часть оккупированной Запорожской области. Так, без света остались Мелитопольский, Бердянский и другие районы.
Энергодар находится под российской оккупацией с 1 марта.
Напомним, ВСУ в Энергодаре за несколько дней ликвидировали более 150 оккупантов. Глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко рассказал об уничтожении двух российских офицеров, нескольких ракетных систем залпового огня и гаубиц Д-30.
Ранее украинские разведчики сообщали, что оккупанты обстреливают золоотвалы Запорожской ТЭС, расположенной рядом с атомной станцией. Их цель — поднять облака радиоактивной пыли.