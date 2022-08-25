"На межі катастрофи": окупований Енергодар опинився без світла та води, – мер

Як розповів Дмитро Орлов, через дії росіян місто зараз повністю знеструмлене. Місцеві розповідають, що ЗС РФ спеціально підпалили ліс на околицях Енергодара, що й призвело до таких наслідків.

Енергодар перебуває на межі гуманітарної катастрофи через дії російської армії. Про це у себе в соцмережах розповів мер міста Дмитро Орлов.

"Енергодар вкотре опинився на межі гуманітарної катастрофи", — наголосив міський голова в повідомленні.

За його словами, сьогодні, 25 серпня, через ЗС РФ місто повністю залишилося без світла та води.

[ + – ] Місто залишилося без світла та води через дії ЗС РФ

Наразі міська влада намагається розібратися, наскільки критичною є ситуація і що можна зробити, щоб її виправити.

У місцевому Telegram-каналі "Енергодар сьогодні" адміністратори пишуть, що росіяни сьогодні навмисно підпалили ліс на околицях міста. За версією місцевих, це й стало причиною того, що Енергодар залишився без світла та води.

[ + – ] Пожежа на околицях Енергодара

Трохи пізніше тут же написали, що без електрики не тільки Енергодар, а й більшість окупованої Запорізької області. Так без світла залишилися Мелітопольський, Бердянський та інші райони.

Енергодар перебуває під російською окупацією з 1 березня.

Нагадаємо, ЗСУ в Енергодарі за кілька днів ліквідували понад 150 окупантів. Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко розповів про знищення двох російських офіцерів, кількох ракетних систем залпового вогню та гаубиць Д-30.

Раніше українські розвідники повідомляли, що окупанти обстрілюють золовідвали Запорізької ТЕС, розташованої поряд з атомною станцією. Їх мета — підняти хмари радіоактивного пилу.