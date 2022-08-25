ЗСУ в Енергодарі за кілька днів ліквідували понад 150 окупантів, — військова адміністрація

Глава Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомляє про знищення двох російських офіцерів, кількох ракетних систем залпового вогню та гаубиць Д-30.

Українські сили за кілька днів знищили в окупованому Енергодарі Запорізької області понад 150 російських військових, зокрема двох офіцерів управління вогню. Про це повідомляється в Telegram-каналі голови Нікопольської районної військової адміністрації Євгена Євтушенка.

Як уточнюється, поранених російських військових набагато більше, проте точна їх кількість невідома.

Крім цього, у повному обсязі знищено кілька вогневих позицій противника на цій локації.

Також у повідомленні йдеться про ліквідацію російського озброєння — зокрема, кількох ракетних систем залпового вогню та гаубиць Д-30.

Раніше українські розвідники повідомляли, що окупанти обстрілюють золовідвали Запорізької ТЕС, розташованої поряд з атомною станцією. Їх мета — підняти хмари радіоактивного пилу.

Раніше ми писали про те, що мешканцям Енергодара видадуть препарати для захисту від радіації із Запорізькою АЕС. Офіційна влада вирішила вжити додаткових заходів для захисту населення через провокації, які влаштовують російські військові.