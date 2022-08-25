ВСУ в Энергодаре за несколько дней ликвидировали более 150 оккупантов, – военная администрация

Глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко сообщает об уничтожении двух российских офицеров, нескольких ракетных систем залпового огня и гаубиц Д-30.

Украинские силы за несколько дней уничтожили в оккупированном Энергодаре Запородской области более 150 российских военных, включая двух офицеров управления огня. Об этом сообщается в Telegram-канале главы Никопольской районной военной администрации Евгения Евтушенко.

Как уточняется, раненых российских военных гораздо больше, однако точное их число неизвестно.

Кроме этого, в полном объеме уничтожено несколько огневых позиций противника на этой локации.

Также в сообщении идет речь о ликвидации российского вооружения – в частности, нескольких ракетных систем залпового огня и гаубиц Д-30.

Ранее украинские разведчики сообщали, что оккупанты обстреливают золоотвалы Запорожской ТЭС, расположенной рядом с атомной станцией. Их цель — поднять облака радиоактивной пыли.

Ранее мы писали о том, что жителям Энергодара выдадут препараты для защиты от радиации с Запорожской АЭС. Официальные власти решили принять дополнительные меры для защиты населения из-за провокаций, которые устраивают российские военные.