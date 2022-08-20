Жителям Энергодара выдадут препараты для защиты от радиации с Запорожской АЭС: инструкция

Украинские власти принимают дополнительные меры из-за провокаций со стороны ВС РФ. Выдавать лекарство будут семейные врачи.

Жителям оккупированного Энергодара раздадут перепараты для защиты от радиации из-за риска утечки на Запорожской атомной электростанции. Об этом в Telegram предупредил мэр города Дмитрий Орлов.

По его словам, официальные власти решили принять дополнительные меры для защиты населения из-за провокаций, которые устраивают российские военные. В Энергодар из областного резерва уже доставили 25 тысяч таблеток калия йодита — он предотвратит накопление опасных радиоизотопов йода в щитовидной железе, если в результате аварии начнется радиационное загрязнение.

Дмитрий Орлов напомнил, что одну партию таблеток в 2019-2020 годах энергодарцам раздали через ОСМД и управляющую компанию. Если же по какой-то причине препарата еще нет в домашней аптечке, то со следующей неделе его будут выдавать через семейных врачей из расчета 1 таблетка 0,125г на человека.

Он также указал дозировку приема калия йодита для разных возрастных групп:

Взрослые и дети старше 12 лет – 125 мг;

Младенцы от рождения до 1 месяца – 16 мг;

Дети от 1 месяца до 3 лет – 32 мг;

Дети 3-12 лет – 62,5 мг.

"Обращаю внимание! Радиационный фон на промплощадке и непосредственно в городе соответствует норме и не является превышенным. Принимать препарат для профилактики заранее не нужно. Только по команде, в случае реально подтвержденной опасности", — подчеркнул мэр. — "Надеюсь, что команды по приему этого препарата вы никогда не получите. Но калий йодид должен быть в аптечке каждой находящейся в Энергодаре семьи".

Ранее "Энергоатом" предупредил о риске утечки радиации из-за обстрелов Запорожской АЭС. Как утверждает предприятие, российские войска целенаправленно атаковали пожарную часть, оборудованную для ликвидации ЧС на станции.

Великобритания и США предупредили РФ о последствиях атаки ЗАЭС. По словам западных депутатов, в случае утечки радиации пострадают жители стран-членов Альянса, а это автоматически нарушит 5 статью договора и вынудит всех участников воевать с Россией.