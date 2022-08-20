Жителям Енергодара видадуть препарати для захисту від радіації із Запорізькою АЕС: інструкція

Українська влада вживає додаткових заходів через провокації з боку ЗС РФ. Видаватимуть ліки сімейні лікарі.

Жителям окупованого Енергодара роздадуть перепарати для захисту від радіації через ризик витоку на Запорізькій атомній електростанції. Про це у Telegram попередив мер міста Дмитро Орлов.

За його словами, офіційна влада вирішила вжити додаткових заходів для захисту населення через провокації, які влаштовують російські військові. В Енергодар з обласного резерву вже доставили 25 тисяч пігулок калію йодиту — він запобігатиме накопиченню небезпечних радіоізотопів йоду в щитовидній залозі, якщо внаслідок аварії почнеться радіаційне забруднення.

Дмитро Орлов нагадав, що одну партію пігулок у 2019-2020 роках енергодарцям роздали через ОСББ та керуючу компанію. Якщо ж з якоїсь причини препарату ще немає в домашній аптечці, то наступного тижня його видаватимуть через сімейних лікарів з розрахунку 1 таблетка 0,125 г на особу.

Він також вказав на дозування прийому калію йодиту для різних вікових груп:

Дорослі та діти віком від 12 років — 125 мг;

Немовлята від народження до 1 місяця — 16 мг;

Діти віком від 1 місяця до 3 років — 32 мг;

Діти 3-12 років — 625 мг.

"Звертаю увагу! Радіаційний фон на проммайданчику і безпосередньо в місті відповідає нормі і не є перевищеним. Приймати препарат для профілактики заздалегідь не потрібно. Тільки за командою, у разі реально підтвердженої небезпеки", — наголосив мер. — "Сподіваюся, що команди з прийому цього препарату ви ніколи не отримаєте. Але калій йодид повинен бути в аптечці кожної сім'ї, що знаходиться в Енергодарі".

Раніше "Енергоатом" попередив про ризик витоку радіації через обстріл Запорізької АЕС. Як стверджує підприємство, російські війська цілеспрямовано атакували пожежну частину, обладнану для ліквідації НС на станції.

Великобританія та США попередили РФ про наслідки атаки ЗАЕС. За словами західних депутатів, якщо у разі витоку радіації постраждають жителі країн-членів Альянсу, а це автоматично порушить 5 статтю договору та змусить усіх учасників воювати з Росією.