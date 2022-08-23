Оккупанты обстреливают окрестности Энергодара, чтобы поднять радиоактивную пыль, — ГУР

По сведениям военной разведки, россияне обстреляли территорию Запорожской ТЭС из минометов. Их цель — добиться повышения уровня радиации в атмосфере, чтобы обвинить ВСУ в обстрелах атомной станции.

В Энергодаре днем 23 августа были слышны взрывы, потом появилось задымление, сообщают местные телеграм-каналы. По их данным, целью атаки стала не Запорожская АЭС, взрывы зафиксированы в нескольких километрах от станции.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что российские оккупанты обстреливают золоотвалы Запорожской ТЭС, расположенной рядом с атомной станцией. Их цель — поднять облака радиоактивной пыли.

"Рашисты используют новый метод создания нужной "картинки" на Запорожской атомной станции для манипуляции мнением общественности и влияния на мировое сообщество, — сказано в сообщении ГУР. — Минометные обстрелы пригородов Энергодара с недавнего времени имеют конкретную цель: золоотвалы Запорожской ТЭС — места складирования золы, которая образуется в процессе работы тепловых электростанций".

В военной разведке подчеркивают, что эти отходы обладают высокой концентрацией ядовитых веществ и уровнем радиации, который минимум в 2,5 раза превышает естественный фон. Когда отходы высыхают, образуется пыль, которую ветер может перемещать на значительные расстояния.

[ + – ] Запорожская ТЭЦ находится рядом с атомной станцией

Также облака пыли образуются в результате минометных ударов россиян по золоотвалам, ветер разносит ее по окрестностям Энергодара. По данным ГУР, мониторинг радиационного фона вблизи АЭС фиксирует повышение уровня радиации. При этом оккупанты пытаются представить данные мониторинга как результаты "обстрелов ВСУ" территории атомной станции.

На днях Госинспекции ядерного реагирования Украины предупредила о том, что россияне, обстреливая Запорожскую АЭС и угрожая остановить работу станции, пытаются спровоцировать "фукусимский" сценарий" на ядерном объекте. В госинспекции подчеркнули, что остановка работы всех энергоблоков и потеря источников электропитания спровоцирует повреждение активной зоны реакторной установки и выброс радиоактивных веществ в окружающую среду. К настоящему времени оккупанты уничтожили уже три из четырех линий, которые соединяют ЗАЭС с энергосистемой Украины. В случае повреждения последней ядерный объект лишится возможности получать электроэнергию для собственных нужд, охлаждения ядерного топлива станет невозможным, что приведет к катастрофе.

Напомним, ранее компания "Энергоатом" заявила о том, что на территории захваченной ЗАЭС оккупанты накапливают военную технику: теперь там дислоцируются 40 единиц техники.