ВС РФ пытаются спровоцировать "фукусимский" сценарий на Запорожской АЭС, — эксперты

Остановка энергоблоков и потеря источников электропитания приведет к выбросу радиации, а также загрязнению Днепра, Черного моря и соседних стран.

Оккупационные войска, обстреливая Запорожскую АЭС и угрожая остановить работу станции, пытаются спровоцировать "фукусимский" сценарий"на ядерном объекте. Об этом предупреждает пресс-служба Госинспекции ядерного реагирования Украины.

По данным ведомства, остановка работы всех энергоблоков и потеря источников электропитания спровоцирует повреждение активной зоны реакторной установки и выброс радиоактивных веществ в окружающую среду.

ГИЯРУ отмечает, что именно по такому сценарию произошла катастрофа на Фукусимской АЭС в 2011 году и напоминает, что постоянное электроснабжение необходимо для охлаждения ядерного топлива в активных зонах реакторных установок, а также для отработанного топлива в бассейнах выдержки.

На сегодняшний день ВС РФ уничтожили три из четырех линий, которые соединяют ЗАЭС с энергосистемой Украины, и в случае повреждения последней — ядерный объект лишится возможности получать электроэнергию для собственных нужд.

"После потери всех источников обеспечения электроэнергией начнется процесс плавления ядерного топлива, в результате чего может произойти выброс радиоактивных веществ в окружающую среду. На Запорожской АЭС есть семь ядерных объектов – шесть энергоблоков и сухое хранилище отработанного ядерного топлива, поэтому развитие аварийных событий на ЗАЭС не будет ограничиваться региональными проблемами Украины, а может иметь трансграничные последствия", — предупреждают в пресс-службе Госинспекции.

ГИЯРУ также предупреждает, что радиоактивное облако в случае аварии может понести в направлении РФ, Беларуси и стран Евросоюза. Более того, из-за того, что Запорожская АЭС расположена на берегу Каховского водохранилища, загрязненными могут оказаться Днепр и Черное море.

"Ядерную безопасность ЗАЭС держит в руках украинский персонал станции", — подытожили в ведомстве.

Напомним, ранее "Энергоатом" предупреждал о радиационной катастрофе на Запорожской АЭС из-за действий ВС РФ.

Также сообщалось, что российские оккупанты размещают боевую технику внутри энергоблоков Запорожской АЭС.