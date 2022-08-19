ЗС РФ намагаються спровокувати "фукусімський" сценарій на Запорізькій АЕС, — експерти

Зупинка енергоблоків і втрата джерел електроживлення призведе до викиду радіації, а також забруднення Дніпра, Чорного моря і сусідніх країн.

Окупаційні війська, обстрілюючи Запорізьку АЕС і погрожуючи зупинити роботу станції, намагаються спровокувати "фукусімський" сценарій на ядерному об'єкті. Про це попереджає пресслужба Держінспекції ядерного реагування України.

За даними відомства, зупинка роботи всіх енергоблоків і втрата джерел електроживлення спровокує пошкодження активної зони реакторної установки та викид радіоактивних речовин у навколишнє середовище.

ДІЯРУ зазначає, що саме за таким сценарієм сталася катастрофа на Фукусімській АЕС у 2011 році та нагадує, що постійне електропостачання необхідне для охолодження ядерного палива в активних зонах реакторних установок, а також для відпрацьованого палива в басейнах витримки.

На сьогодні ЗС РФ знищили три з чотирьох ліній, які з'єднують ЗАЕС з енергосистемою України, і в разі пошкодження останньої — ядерний об'єкт втратить можливість отримувати електроенергію для власних потреб.

"Після втрати всіх джерел забезпечення електроенергією розпочнеться процес плавлення ядерного палива, внаслідок чого може статися викид радіоактивних речовин у навколишнє середовище. На Запорізькій АЕС є сім ядерних об'єктів — шість енергоблоків і сухе сховище відпрацьованого ядерного палива, тож розвиток аварійних подій на ЗАЕС не буде обмежуватись регіональними проблемами України, а може мати транскордонні наслідки", — попереджають у пресслужбі Держінспекції.

ДІЯРУ також попереджає, що радіоактивну хмару в разі аварії може понести у напрямку РФ, Білорусі та країн Євросоюзу. До того ж, через те, що Запорізька АЕС розташована на березі Каховського водосховища, забрудненими можуть стати Дніпро та Чорне море.

"Ядерну безпеку ЗАЕС тримає в руках український персонал станції", — підсумували у відомстві.

Нагадаємо, раніше "Енергоатом" попереджав про радіаційну катастрофу на Запорізькій АЕС через дії ЗС РФ.

Також повідомлялося, що російські окупанти розміщують бойову техніку всередині енергоблоків Запорізької АЕС.