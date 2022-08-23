Окупанти обстрілюють околиці Енергодара, щоб підняти радіоактивний пил, — ГУР

За даними військової розвідки, росіяни обстріляли територію Запорізької ТЕС із мінометів. Їхня ціль — досягти підвищення рівня радіації в атмосфері, щоб звинуватити ЗСУ в обстрілах атомної станції.

В Енергодарі вдень 23 серпня чути вибухи, потім з'явилося задимлення, повідомляють місцеві телеграм-канали. За їхніми даними, ціллю атаки стала не Запорізька АЕС, вибухи зафіксовані за кілька кілометрів від станції.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначили, що російські окупанти обстрілюють золовідвали Запорізької ТЕС, розташованої поряд з атомною станцією. Їх ціль — підняти хмари радіоактивного пилу.

"Рашисти використовують новий метод створення потрібної "картинки" на Запорізькій атомній станції для маніпуляції думкою громадськості та впливу на світову спільноту, — сказано в повідомленні ГУР. — Мінометні обстріли передмість Енергодара з нещодавнього часу мають конкретну ціль: золовідвали Запорізької ТЕС — місця складування золи, яка утворюється у процесі роботи теплових електростанцій".

У військовій розвідці підкреслюють, що ці відходи мають високу концентрацію отруйних речовин і рівень радіації, що мінімум у 2,5 рази перевищує природній фон. Коли відходи висихають, утворюється пил, який вітер може переміщати на значні відстані.

[ + – ] Запорізька ТЕЦ знаходиться поряд з атомною станцією

Також хмари пилу утворюються внаслідок мінометних ударів росіян по золовідвалах, вітер розносить його по околицях Енергодара. За даними ГУР, моніторинг радіаційного фону поблизу АЕС фіксує підвищення рівня радіації. При цьому окупанти намагаються подати дані моніторингу як результати "обстрілів ЗСУ" території атомної станції.

Днями Держінспекції ядерного реагування України попередила про те, що росіяни, обстрілюючи Запорізьку АЕС і погрожуючи зупинити роботу станції, намагаються спровокувати "фукусімський" сценарій" на ядерному об'єкті. У держінспекції підкреслили, що зупинка роботи всіх енергоблоків і втрата джерел електроживлення спровокує пошкодження активної зони реакторної установки та викид радіоактивних речовин у довкілля. До теперішнього часу окупанти знищили вже три з чотирьох ліній, які з'єднують ЗАЕС з енергосистемою України. У випадку пошкодження останньої ядерний об'єкт позбавиться можливості отримувати електроенергію для власних потреб, охолодження ядерного палива стане неможливим, що призведе до катастрофи.

Нагадаємо, раніше компанія "Енергоатом" заявила про те, що на території захопленої ЗАЕС окупанти накопичують військову техніку: тепер там дислокуються 40 одиниць техніки.