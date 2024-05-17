"Бавовна найдет вас везде": СБУ и ГУР сегодня атаковали важные цели в Севастополе, Туапсе и Новороссийске

По данным источников Фокуса в спецслужбах, операция 17 мая стала свидетельством неспособности РФ защитить свои военные объекты.

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Утром 17 мая были нанесены удары по российским целям в т.н. Севастополе, Туапсе и Новороссийске. По информации источников Фокуса в спецслужбах, совместные действия выполнялись Службой безопасности Украины и Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Эта ночь была очень жаркой для российских военно-логистических объектов, расположенных в Крыму и на российском побережье Черного моря. По информации наших источников, СБУ и ГУР совместно зажгли "бавовну" в Севастопольской бухте. Также разведчики отработали по морскому порту Новороссийска, а ребята Малюка — по Туапсинскому НПЗ.

В результате:

В Севастопольской бухте всю ночь было фаер-шоу. Прилетело также по электроподстанции "Севастопольская", что привело к отключениям электроэнергии.

В морском порту Новороссийска взрывалось в районе нефтяного терминала и на железнодорожной станции.

Дроны СБУ уже второй раз в этом году "посетили" Туапсинский НПЗ, который россияне начали восстанавливать.

Как сообщили источники, сегодняшняя операция доказала, что оккупанты не могут защитить свои основные морские базы в Севастополе и Новороссийске.

Сегодняшняя спецоперация доказала, что россияне не способны защитить свои основные морские базы в Севастополе и Новороссийске. Все, что им остается, — прятать военные корабли в глубине портов за гражданскими судами. О доминировании ЧФ РФ россияне могут забыть. Украинская "бавовна" найдет их везде!", — отметил информированный источник.

От источников в Главном управлении разведки источник также рассказал детали атаки. Целью комплексной операции с использованием надводных и воздушных дронов стали корабли и другие плавсредства Черноморского флота РФ в местах их базирования, в частности в Севастополе и Новороссийске. В то же время в результате работы ПВО и средств РЭБ врага были поражены и другие объекты.

По информации вражеских инфоресурсов, военную инфраструктуру агрессора 17 мая атаковали более сотни беспилотников. Все дроны, примененные во время операции, были украинского производства.

Как сообщают местные жители, во время атаки беспилотных аппаратов взрывы прогремели на территории порта, нефтебазы и мазутного терминала в Новороссийске. В результате поражения атакованные объекты были обесточены, движение по окрестным улицам было перекрыто.

Также сообщается о прекращении работы электроподстанции во временно оккупированном Севастополе и точечных отключениях электроснабжения.

Напомним, 17 мая в Минобороны РФ заявили о "перехвате" более 100 БПЛА.

Ранее СМИ писали, что около 80% ударов по НПЗ в РФ нанесли украинские дроны "Лютый".