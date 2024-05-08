США отслеживают ядерные угрозы РФ, — Пентагон

Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх назвала ядерные угрозы со стороны России "глубоко безответственным" поведением и подчеркнула, что американская сторона сейчас не располагает разведывательными данными, которые могли бы свидетельствовать о планах россиян применить оружие массового поражения.

Related video

Соединенные Штаты Америки продолжают отслеживать ситуацию, которая связана с новыми заявлениями РФ по применению ядерного оружия. Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, передает "Укринформ".

По словам спикера Пентагона, США внимательно изучают каждые подобные заявления и угрозы Кремля.

"Мы продолжим следить за тем, что происходит в регионе", — сказала представительница Минобороны США.

Важно

Загнали в угол: Путин пугает мир ядерным оружием, потому что других аргументов уже нет

Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх назвала ядерные угрозы со стороны России "глубоко безответственным" поведением.

Представительница Минобороны США подчеркнула, что американская сторона сейчас не имеет разведывательных данных, которые могли бы свидетельствовать о планах россиян применить ядерное оружие.

Напомним, что по мнению советника Белого дома Джона Кирби, бряцать ядерным арсеналом безрассудно и бессмысленно для РФ, да и это не заставило США изменить свою позицию по поддержке Украины.

В отчете американского Института изучения войны (ISW) от 6 мая 2024 года аналитики отметили, что Россия активизирует угрозы применения тактического ядерного оружия для того, чтобы заставить Запад ограничить военную поддержку Украины и добиться запрета на использование западного вооружения для ударов по военным объектам на территории РФ.