Чорний екран: телеканал НАШ відключили одразу після санкцій РНБО (фото)

Телеканал продовжує мовлення на YouTube. Власник мовника Євген Мураєв назвав такий крок "останньою помилкою" президента України.

Мовлення телеканалу НАШ почали відключати в кабельних мережах одразу після запровадження санкцій Ради нацбезпеки та оборони України 11 лютого. Про це Фокусу стало відомо після перевірки трансляцій на платформах.

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Санкції проти телеканалу НАШ діятимуть 5 років, за указом президента України Володимира Зеленського рішення РНБО набули чинності.

У тексті документа йдеться, що санкції торкнуться ТОВ "Наша Прага", ТОВ "Наш24", ТОВ "Наш 365" та компанії Demosena Investments Ltd з Кіпру. Заходи передбачають блокування активів, заборону використання радіочастотного ресурсу в Україні та анулювання ліцензій.

Якщо увімкнути канал на пульті телевізора, глядач побачить чорний екран.

Аналогічна ситуація із мовленням телеканалу на платформі Megogo.

Охочі переглянути трансляцію телеканалу можуть зайти на YouTube. Там канал ще не заблокували.

Зазначимо, що сайт "НАШого" працює. Відкрити його можна в будь-якому браузері без функції VPN.

Реакція журналістів та політиків на блокування телеканалу НАШ

Телеканал встиг зібрати реакцію політиків та журналістів на санкції РНБО. Екснардеп Євген Червоненко вважає, що главу держави оточують "не дуже далекоглядні люди", якщо ухвалили рішення про санкції. За його словами, на такий крок не наважився ніхто із попередників Зеленського.

Журналіст Володимир Полуєв наголосив, що єдиний суддя телебачення – це глядач, який голосує пультом. А "слуга народу" Максим Бужанський заявив, що "через телеканал "НАШ" ми втратили Донбас та Крим, але тепер їх точно вдасться повернути".

Власник телеканалу "НАШ", колишній нардеп Євген Мураєв, на мітингу в Харкові 11 лютого анонсував акції протесту з 14 лютого.

[ + – ] Мураєв каже, що "не хотів багато робити"

"Ми переходимо до безстрокових акцій протесту. Про те, як це буде і де, ми повідомимо додатково. За нашою інформацією, доповідав (глава СБУ Геннадій) Баканов. Питання ухвалили без обговорення, без документів, без доказів. Це форма розправи", – наголосив Мураєв.

Екснардеп звернувся до Зеленського і заявив, що "не хотів говорити багато речей і багато робити".

"Тепер я розумію, що я повинен. Володимире Олександровичу, це твоя остання помилка, і ми точно станемо твоїм вироком", — підсумував він.

Фокус раніше повідомляв про мітинги прихильників Мураєва на захист телеканалу "НАШ" на площі Свободи в Харкові. Виступаючи перед присутніми, колишній нардеп сказав, що телеканал "НАШ" – це інформаційний майданчик, де звучать думки різних політсил.

ЗМІ 7 лютого писали про доставлення до РНБО документів, які дозволять запровадити санкції щодо телеканалу "НАШ".