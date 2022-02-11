У Харкові проходять мітинги проти Зеленського та на підтримку телеканалу "Наш" (фото, відео)

Прихильники екснардепа Євгена Мураєва зібралися на площі Свободи через інформацію, що РНБО може запровадити санкції проти телеканалу "Наш". Під будівлею ХОДА також протестують харків'яни, які вимагають від президента вибачитись за "окупацію Харкова".

У п'ятницю, 11 лютого, в Харкові проходять кілька мітингів. Про це повідомляє видання "Країна".

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За даними журналістів, на площі Свободи відбувається мітинг прихильників лідера партії "Наші" Євгена Мураєва на захист телеканалу "Наш", щодо якого Рада національної безпеки та оборони за підсумками виїзного засідання може запровадити санкції.

Виступаючи на акції протесту, колишній народний депутат заявив про "проблеми зі свободою слова в Україні" і наголосив, що влада "відгородилася автозаками від суспільства".

"Ті телеканали, які кажуть, що частину територій потрібно обгородити стіною, вирізати "як ракову пухлину" — мовлять. Можна критикувати владу, а можна ображати. Це чути в ефірах багатьох телеканалів, але жодних санкцій немає", — продовжив лідер партії "Наші Євген Мураєв.

За словами екснардепа, телеканал "Наш" є інформаційним майданчиком, в ефірі якого озвучують думки різних політичних партій.

[ + – ] Мітинг прихильників Євгена Мураєва під будівлею ХОДА

[ + – ] Мітинг прихильників Євгена Мураєва під будівлею ХОДА

Водночас навпроти будівлі Харківської обласної держадміністрації біля намету "Все для перемоги" проходить ще один мітинг, на якому люди виступають проти президента Володимира Зеленського. Учасники акції протесту стоять із банерами, на яких можна побачити написи: "Не дамо Зе здати Харків", "Зе, вибачся перед Харковом", "Маріонетка" тощо.

[ + – ] Під будівлею ХОДА проходить мітинг проти Володимира Зеленського

[ + – ] Під будівлею ХОДА проходить мітинг проти Володимира Зеленського

Як зазначають журналісти, між протестувальниками з різних боків трапляються нечасті словесні перепалки, проте ситуація на майдані Свободи абсолютно спокійна.

[ + – ] Під будівлею ХОДА проходить мітинг проти Володимира Зеленського

[ + – ] Під будівлею ХОДА проходить мітинг проти Володимира Зеленського

За даними місцевого видання NewsRoom, 11 лютого під будівлею Харківської ОДА планували провести одразу чотири акції протесту. О 10:00 на свій пікет мали вийти ветерани АТО/ООС. О 15:00 на площі Свободи зібралися харків'яни, які вимагають від Володимира Зеленського вибачитись за слова про "окупацію Харкова".

З 14:00 до 18:00 подали заявку на проведення акції протесту підприємців, а о 15:00 навпроти будівлі ХОДА стартував мітинг на підтримку телеканалу "Наш", проти якого Рада нацбезпеки може запровадити санкції.

Нагадаємо, 11 лютого в Харкові проходить виїзне засідання РНБО, під час якого, за даними журналістів, можуть обговорювати військові навчання Росії в Чорному та Азовському морях, а також формування територіальної оборони України.

7 лютого ЗМІ повідомляли про те, що в РНБО доставили документи щодо санкцій щодо телеканалу "Наш".