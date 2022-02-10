Тероборона, фінанси та блокада моря. Озвучено питання, які РНБО обговорить у Харкові

Одним із ключових питань, внесених президентом Зеленським, стануть морські навчання Росії, які фактично блокуватимуть морські порти в Чорному й Азовському морях.

Рада національної безпеки й оборони (РНБО) України 11 лютого розглядатиме питання територіальної оборони та регіональної політики. Про це повідомило агентство "РБК-Україна" з посиланням на джерело в Офісі президента України.

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Однією з основних тем засідання будуть навчання Росії, які фактично блокуватимуть українські морські порти в Чорному й Азовському морях.

Глава держави Володимир Зеленський назвав це питання невідкладним, зазначив секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі "Українській правді".

РНБО обговорить питання територіальної оборони, регіональної політики, державних фінансів та інше, додав співрозмовник агентства.

Співрозмовники місцевого видання Depo в правоохоронних органах говорили про початок "охоронних заходів" у Харкові з 10 лютого.

Блокада Чорного й Азовського морів

Голова Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко повідомляв, що 13 лютого через ракетні й артилерійські навчання в Чорному й Азовському морях не буде жодних коридорів для проходу українських кораблів.

Заборона на судноплавство почне діяти 13 лютого з 23:00 та закінчиться 19 лютого о 23:00 за Києвом. За даними Клименка, РФ заблокувала Чорне море в північно-західній частині до кордону територіального моря України (19 км). Азовське море перекриють від узбережжя тимчасово окупованого Криму до узбережжя Краснодарського краю.

Адміністрація морських портів України 10 лютого повідомила про блокування руху колій до морських портів України в Азовському морі на весь період проведення навчань.

"Рух суден у Чорному морі зможе здійснюватися лише з відхиленням від рекомендованих шляхів, в обхід зон проведення бойових стрільб відповідно з обмеженнями щодо осаду суден", — заявили в адміністрації.

У Кремлі говорили, що військові навчання та пересування кораблів РФ у Чорному морі здійснюють відповідно до міжнародного морського права.

Зазначимо, що засідання РНБО відбудеться з ініціативи Зеленського. Близько 17:30 Данілов дасть підсумковий брифінг.

Минуле засідання РНБО відбулось 24 січня. Тоді під час брифінгу Данілов закликав українських журналістів не нагнітати паніку щодо можливого вторгнення Росії.