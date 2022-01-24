"Немає приводів для паніки", — Данілов про можливе вторгнення РФ в Україну (відео)
Секретар РНБО закликав журналістів "зменшити напруження" в публікаціях, присвячених можливому початку широкомасштабних бойових дій з боку Росії.
Україна в умовах можливого вторгнення РФ повністю контролює ситуацію та усвідомлює, якою стратегією дотримується Кремль. Про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
За його словами, українці на сьогодні не мають приводу для паніки, оскільки Збройні сили України готові дати відсіч у разі військової агресії.
"Останнім часом відбувається багато інформаційних подій. Дуже багато парамілітарних матеріалів з'являються в ЗМІ. Я хотів би звернутися до вас, колеги. Зменште напруження, яке існує. Ситуація є для нас абсолютно зрозумілою. Немає на сьогодні жодних приводів для паніки. Всі мають бути спокійними", — продовжив Олексій Данілов і нагадав, що ситуація з Росією, зокрема на кордоні, є складною з 2014 року.
У разі початку широкомасштабних бойових дій, секретар РНБО запевнив, що українці об'єднаються для захисту своєї країни.
Напередодні Нового року Олексій Данілов запевняв, що Росія фізично не готова до повномасштабної війни з Україною.
Скупчення російських військ на кордоні не є критичним для безпеки держави, тому, за словами секретаря РНБО, влада не розглядає сценарій із запровадженням воєнного стану.