"Немає приводів для паніки", — Данілов про можливе вторгнення РФ в Україну (відео)

Секретар РНБО закликав журналістів "зменшити напруження" в публікаціях, присвячених можливому початку широкомасштабних бойових дій з боку Росії.

Україна в умовах можливого вторгнення РФ повністю контролює ситуацію та усвідомлює, якою стратегією дотримується Кремль. Про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

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За його словами, українці на сьогодні не мають приводу для паніки, оскільки Збройні сили України готові дати відсіч у разі військової агресії.

"Останнім часом відбувається багато інформаційних подій. Дуже багато парамілітарних матеріалів з'являються в ЗМІ. Я хотів би звернутися до вас, колеги. Зменште напруження, яке існує. Ситуація є для нас абсолютно зрозумілою. Немає на сьогодні жодних приводів для паніки. Всі мають бути спокійними", — продовжив Олексій Данілов і нагадав, що ситуація з Росією, зокрема на кордоні, є складною з 2014 року.

У разі початку широкомасштабних бойових дій, секретар РНБО запевнив, що українці об'єднаються для захисту своєї країни.

[ + – ] Олексій Данілов прокоментував можливе вторгнення РФ до України

Напередодні Нового року Олексій Данілов запевняв, що Росія фізично не готова до повномасштабної війни з Україною.

Скупчення російських військ на кордоні не є критичним для безпеки держави, тому, за словами секретаря РНБО, влада не розглядає сценарій із запровадженням воєнного стану.