Данілов пояснив, коли в Україні негайно запровадять воєнний стан (відео)

Секретар РНБО вважає, що рівень небезпеки від російських військових не такий критичний, як пишуть західні ЗМІ.

Українців не варто зайвий раз лякати впровадженням воєнного стану. Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю Апостроф TV.

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Військове командування ухвалить усі необхідні рішення, виходячи з наявних обставин, пояснив він.

"Сьогодні я можу сказати, що таких обставин (для негайного введення військового стану) немає. А якщо вони завтра з'являться, одразу будуть прийняті відповідні рішення, ніхто не буде з цим зволікати", – наголосив Данілов.

[ + – ] Данілов назвав "не дуже критичним" рівень збільшення кількості військових РФ поблизу України

Ситуація 2014 року, коли військові не могли захистити Україну, точно не повториться, бо всі органи державної влади працюють над готовністю до віддзеркалення агресії РФ, упевнений секретар РНБО.

Що робити з військовими РФ на кордоні з Україною?

Данілов назвав "роздуванням ситуації" матеріал американської газети The Washington Post від 30 жовтня, де йшлося про підозріле переміщення військової техніки та особового складу російської армії до українських кордонів. Він погодився з тим, що росіяни збільшили військову присутність, але назвав її "не дуже критичною".

[ + – ] Російські військові знаходяться за 50 кілометрів від кордонів з Україною

"Збільшення не настільки критичне, щоб зараз говорити: "Все, ось завтра вони почнуть". Ми цього зараз не бачимо і чудово розуміємо, що знаходяться в радіусі 400 кілометрів від нашого кордону і чим вони оснащені", – додав секретар.

Військова небезпека може будь-якої миті збільшитися, оскільки в Україні не знають про плани Кремля, підсумував Данілов.

Нагадаємо, що нещодавно американська компанія Maxar Technologies опублікувала нові супутникові знімки, на яких показано збільшення сил РФ біля кордонів з Україною. Зокрема, Росія наростила військову міць у населеному пункті Солоті Білгородської області.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов попереджав, що без допомоги західних союзників Україна не вистоїть у війні з Росією.