"Святкуйте спокійно. РФ фізично не готова до вторгнення в Україну", — Данілов

Секретар РНБО запевнив, що концентрація російських військ, яка спостерігається поблизу українських кордонів, не критична для безпеки держави.

Загрози вторгнення Росії на територію України станом на сьогодні немає — держава-агресор "навіть фізично" не зможе провести таку операцію найближчим часом. Про це під час брифінгу за підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони у четвер, 30 грудня, заявив секретар відомства Олексій Данілов.

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Відповідаючи на запитання журналістки про те, чи є загроза вторгнення Росії в Україну в січні 2022 року, секретар РНБО заявив: "Щодо січня, лютого, березня, я ще раз наголошую, у нас ризики можуть бути, але на сьогодні ми не бачимо всіх цих ситуацій".

За словами Данілова, станом на сьогодні вводити воєнний стан на фоні загрози вторгнення держави-агресора немає необхідності і "лякати суспільство" не варто, оскільки "ситуація контрольована".

"Ми розуміємо, що відбувається. Більше того, це (повідомлення про вторгнення РФ — ред.) одна з інформаційних атак, яка на сьогодні відчувається на території нашої держави, коли нас постійно починають чимось залякувати. Наші експерти кажуть, що Великого вторгнення Російська Федерація на територію нашої країни на сьогодні не може робити навіть фізично", — запевнив Данілов.

Водночас, секретар РНБО зазначив, що біля кордонів України спостерігається "невелике збільшення" концентрації російських військ, проте воно "не є для нас надто критичним".

Далі журналіст запитав Данілова, чи має той на увазі, що РФ не вторгатиметься на територію України саме у святковий період. У відповідь на це секретар РНБО заявив: "Відпочивайте спокійно! Святкуйте! Ми не бачимо сьогодні прямої загрози для нашої держави".

[ + – ] Брифінг Данілова за підсумками засідання РНБО

У ході брифінгу Данілов також торкнувся питань щодо блокування українських телеканалів та початку наповнення реєстру олігархів.

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