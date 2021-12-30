"Празднуйте спокойно. РФ физически не готова к вторжению в Украину", — Данилов
Секретарь СНБО заверил, что концентрация российских войск, которая наблюдается вблизи украинских границ, не является критичной для безопасности государства.
Угрозы вторжения России на территорию Украины по состоянию на сегодняшний день нет — государство агрессор "даже физически" не сможет провести такую операцию в ближайшее время. Об этом в ходе брифинга по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны в четверг, 30 декабря, заявил секретарь ведомства Алексей Данилов.
Отвечая на вопрос журналистки о том, есть ли угроза вторжения России в Украину в январе 2022 года секретарь СНБО заявил: "Что касается января, февраля, марта, я еще раз подчеркиваю, у нас риски могут быть, но на сегодняшний день мы не видим всех этих ситуаций".
По словам Данилова, по состоянию на данный момент вводить военное положение на фоне угрозы вторжения государства-агрессора нет необходимости и "пугать общество" не стоит, так как "ситуация контролируемая".
"Мы понимаем, что происходит. Более того, это (сообщения о грядущем вторжении РФ — ред.) одна из информационных атак, которая на сегодняшний день ощущается на территории нашего государства, когда нас постоянно начинают чем-то запугивать. Наши эксперты говорят, что большого вторжения Российская Федерация на территорию нашей страны на сегодняшний день не может делать даже физически", — заверил Данилов.
В то же время секретарь СНБО отметил, что у границ Украины наблюдается "небольшое увеличение" концентрации российских войск, однако оно "не является для нас слишком критичным".
Далее журналист спросил Данилова, имеет ли он в виду то, что РФ не будет вторгаться на территорию Украины именно в праздничный период. В ответ на это секретарь СНБО заявил: "Да отдыхайте спокойно! Празднуйте! Мы не видим сегодня прямой угрозы для нашего государства".
В ходе брифинга Данилов также коснулся вопросов о блокировке украинских телеканалов и начале наполнения реестра олигархов.
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