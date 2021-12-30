Решение по санкциям против каналов Шуфрича и Козака приняли письменным голосованием, — Данилов

По словам секретаря ведомства, проводить заседания Совета нацбезопасности и обороны для принятия решений о санкциях необязательно.

Голосование за введение санкций в отношении компаний, владеющих телеканалами "Перший незалежний" и UkrLive, проводилось в письменном режиме среди членов Совета нацбезопасности и обороны на протяжении трех недель. Об этом в ходе брифинга по итогам заседания СНБО в четверг, 30 декабря, заявил секретарь ведомства Алексей Данилов.

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По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны, решения этого органа принимаются двумя способами, один из которых предусматривает непосредственное заседание ведомства в помещении Офиса президента и поименное голосование за те или иные инициативы.

"Есть другой путь — путь письменного голосования. Голосование (по вопросу блокирования каналов — ред.) проводилось на протяжении трех недель. После того, как голосование завершилось, каждый член СНБО получает лист голосования, получает соответствующие документы, рассматривает их удобным для себя образом. Так появляются указы президента по этому поводу", — уточнил Данилов.

В контексте вопроса о санкциях в отношении компаний, владеющих телеканалами, секретарь СНБО отметил, что "свободы слова в Украине более чем достаточно и никто не говорит, что у нас кто-то ее запрещает".

[ + – ] Брифинг Данилова по итогам заседания СНБО

Напомним, 28 декабря на сайте президента Украины появился указ главы государства Владимира Зеленского о введении в действие решения СНБО касательно санкций в отношении компаний, владеющих "Першим незалежним" и UkrLive. На тот день заседание ведомства анонсировано не было. Санкции, в частности, предусматривают запрет на деятельность на территории Украины и блокировку активов.

Известно, что компании, попавшие под ограничения СНБО, связаны с народными депутатами из "Оппозиционной платформы — За жизнь" Тарасом Козаком и Нестором Шуфричем. Последний назвал действия СНБО "беспрецендентным уничтожением свободы слова".

Также Шуфрич утверждал, что решение о санкциях против компаний, владеющих телеканалами, принималось путем голосования в мессенджере WhatsApp.