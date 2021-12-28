Зеленский подписал санкции против новых каналов из орбиты Медведчука

Согласно указу, ограничения против телеканалов "Первый независимый" и UkrLive будут действовать 5 лет.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета нацбезопасности против компаний, связанных с нардепами от ОПЗЖ Тарасом Козаком и Нестором Шуфричем, которые являются соратниками лидера оппозиции Виктора Медведчука. Об этом говорится в указе на сайте президента.

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Речь идет о санкциях против трех компаний: медиахолдинга "Новости", "Тайм Медиа" и "Телепростир". Таким образом, санкции заденут телеканалы "Первый независимый" и UkrLive.

"Первый независимый" вещает на платформе YouTube — власть допустила его пребывание в телеэфире только час. Он появился вскоре после закрытия телеканалов оппозиции в феврале 2021 года — ZIK, NewsOne, "112 Украина".

Санкции предусматривают, в частности, запрет на использование радиочастот, блокирование активов и ведение какой-либо деятельности в Украине. Санкции были введены на 5 лет.

Нестор Шуфрич, который является совладельцем телеканала UkrLive, уже прокомментировал санкции и заявил, что оснований для ограничений нет.

"Канал нормально работает в юридическом пространстве Украины, поэтому невозможно объяснить и понять, чем вызвана такая острая необходимость закрыть еще и эти каналы. Безусловно, если это решение будет препятствовать работе телеканалов, то мы будем защищаться всеми доступными законными способами в Украине и за ее пределами", — заявил политик Стране.

Примечательно, что в указе президента №684/2021 о санкциях идет ссылка на решение заседания СНБО, которое перенесли с 28 декабря на 30 декабря.

Напомним, что 2 февраля Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против телеканалов, связанных с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком. ZIK, NewsOne, и "112 Украина" пропали с телеэкранов украинцев.