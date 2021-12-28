Зеленський підписав санкції проти нових каналів з орбіти Медведчука

Згідно з указом, обмеження проти телеканалів "Перший незалежний" та UkrLive діятимуть 5 років.

Президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції Ради нацбезпеки проти компаній, пов'язаних з нардепами від ОПЗЖ Тарасом Козаком та Нестором Шуфричем, які є соратниками лідера опозиції Віктора Медведчука. Про це йдеться в указі на сайті президента.

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Йдеться про санкції проти трьох компаній: медіахолдингу "Новини", "Тайм Медіа" та "Телепростір". Таким чином, санкції зачеплять телеканали "Перший незалежний" та UkrLive.

"Перший незалежний" мовить на платформі YouTube — влада допустила його перебування в телеефірі лише годину. Він з'явився невдовзі після закриття телеканалів опозиції у лютому 2021 року — ZIK, NewsOne, "112 Україна".

Санкції передбачають, зокрема, заборону використання радіочастот, блокування активів та ведення будь-якої діяльності в Україні. Санкції було введено на 5 років.

Нестор Шуфрич, який є співвласником телеканалу UkrLive, уже прокоментував санкції та заявив, що підстав для обмежень немає.

"Канал нормально працює в юридичному просторі України, тому неможливо пояснити та зрозуміти, чим викликана така гостра необхідність закрити ще й ці канали. Безумовно, якщо це рішення перешкоджатиме роботі телеканалів, то ми захищатимемося всіма доступними законними способами в Україні та за її межами", — заявив політик виданню Страна.

Примітно, що в указі президента №684/2021 про санкції йде посилання на рішення засідання РНБО, яке перенесли з 28 грудня на 30 грудня.

Нагадаємо, що 2 лютого Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти телеканалів, пов'язаних із лідером ОПЗЖ Віктором Медведчуком. ZIK, NewsOne, та "112 Україна" зникли з телеекранів українців.